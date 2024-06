Actualmente, Orlando Galo atraviesa el mejor momento de su carrera. Después de que la FIFA lo suspendiera un año tras dar positivo por clostebol —período oscuro en el que incluso contempló el retiro—, el volante regresó en un buen nivel a la actividad y se erigió como una de las figuras de la Selección de Costa Rica.

Sin embargo, la sanción no solo evitó que el futbolista de Herediano asistiera a su primer Mundial, Qatar 2022, también truncó la posibilidad de que se convirtiera en legionario. Así lo confirmó Jafet Soto, presidente de la institución florense.

“Galo se nos quedó por el tema de lo que pasó, pero es categoría 2000 y estaba listo ya para salir. En ese momento teníamos una oferta de la Segunda División de Alemania (Bundesliga 2)”, contó el directivo en Columbia Deportiva.

Por esta razón, la Copa América 2024 puede suponer una vidriera inmejorable para el volante de 23 años, quien fue titular en el histórico empate 0-0. Y en la previa al juego con Colombia habló fuerte y claro sobre su futuro.

¿Qué dijo Orlando Galo sobre su futuro en Herediano?

“Ahora estoy con Herediano, pero le pediría a Dios que me llegue alguna oportunidad para salir a jugar en el extranjero. Es lo que más anhelo en estos momentos. Entonces voy paso a paso: ahora estoy pensando en Colombia, luego en Paraguay. No me voy a exaltar, porque primero Dios sé que mis compañeros y yo vamos a hacer el esfuerzo para ir a Las Vegas”, aseguró Galo.

¿Herediano recibió ofertas por Orlando Galo?

Según informó Yashin Quesada, “dos equipos de la Superliga de Turquía se interesaron en Orlando Galo y Andy Rojas“, la otra joya de Herediano. Incluso, detalló, enviaron ofertas formales. Pero los montos no llenaron las expectativas de la directiva, que “estaría negociando cada ficha en unos dos millones de dólares”.