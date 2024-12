"Odio deportivo": Jafet Soto le pega sin piedad a la Unafut y ensucia a Alajuelense

El ambiente previo a la gran final entre el Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense ha alcanzado un punto álgido gracias a las controvertidas declaraciones de Jafet Soto, técnico y máximo dirigente del equipo rojiamarillo. En una conferencia de prensa fiel a su estilo combativo, el DT no escatimó en críticas hacia la Unafut y lanzó duras afirmaciones contra su próximo rival.

En su discurso, Jafet tuvo palabras para la Unafut, la cual considera responsable de decisiones que perjudican el desarrollo del fútbol costarricense y que, según él, están sesgadas en favor de ciertos equipos. Algo que viene repitiendo en el último tiempo.

¿Qué dijo Jafet Soto en conferencia de prensa?

“Lo veo tal vez como una sentencia a mi favor de todo lo que he venido diciendo de esta gestión, exceptuando otras personas, han visto el bienestar del fútbol, lo demás son pruebas a mi favor de todas las cosas que he dicho del año con el tema de los dedazos en contra de no Jafet, del fútbol, pues perjudican a otros clubes de Costa Rica”, declaró Soto.

Y agregó hablando sobre él: “Creo que son pruebas a mi favor de que Jafet habla mucho, pero esto es evidencia clara, son pruebas a mi favor, es un por tanto muy contundente, y finalizando el año me da razón de todo lo que he dicho en estos años”.

Luego, remató contra la UNAFUT: “Como ya no van a estar, entonces indudablemente ya no les importa sacar sus colores, sacar su odio deportivo o sacarle provecho a la situación en la que están. Queda más evidente de que tengo razón”.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre Alajuelense?

Para finalizar, también le lanzó a Alajuelense: “Hemos sido fieles de lo que dice un documento, esto no es de poderes, una competencia, yo me siento igual que los demás equipos, hay equipos que se creen más que otros, cuando hay consciencia y se respeta la cancha se olvidan ese tipo de cosas, nos vamos a apegar lo que está escrito, como lo hemos hecho siempre”.