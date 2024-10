"No somos Saprissa": La frase de un jugador de Herediano que hará explotar a los morados

Herediano arribó este martes a Nicaragua con la vista puesta en su crucial enfrentamiento ante el Real Estelí en las semifinales de la Copa Centroamericana. El equipo florense, que viene de una temporada sólida en competiciones locales e internacionales, busca seguir avanzando en el torneo y sumar un nuevo éxito en su historial.

Sin embargo, lo que más llamó la atención durante la llegada del equipo fue una declaración del mexicano Everardo Rubio. El defensor del Team lanzó un dardo inesperado hacia el Saprissa, quienes quedaron eliminados en manos del rival que tendrán ahora los florenses.

Durante una rueda de prensa realizada en Nicaragua, los medios ticos presentes no tardaron en recordar las dos ocasiones en las que el Morado cayó ante el Real Estelí. Rubio fue categórico al responder cuando se le preguntó si esos antecedentes afectaban al Herediano de cara al encuentro.

¿Cuál fue la declaración de Rubio que molestará a los del Saprissa?

Everardo Rubio declaró en conferencia: “No, no, estamos tranquilos, nosotros no somos Saprissa y primero Dios vamos a sacar un resultado favorable”. Sin titubeos, dejó en claro que la historia del “Monstruo Morado” no influye en la mentalidad de los florenses.

Everardo Rubio fue duro contra Saprissa.

Luego, el mexicano agregó sobe esto: “Creo que siempre pasará en todas partes que se hagan comparaciones, que tal equipo perdió y no puede pasarle a otro, pero te digo nosotros no somos Saprissa, somos Herediano y con la ayuda de Dios vamos a sacar el resultado”.

Para finaliza, el jugador del Team confía en lo que podrán hacer cuando les toque enfrentar a Real Estelí: “Creo que es un tema muy externo a mí porque soy extranjero, pero tengo la camiseta de Herediano y voy a ir con todo para defenderla y llevarnos el triunfo”.