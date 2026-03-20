Es oficial: Bocha Batista convoca a uno de los jugadores más pedidos en La Sele

La Selección de Costa Rica empieza a tomar forma bajo el mando de Fernando Batista y, aunque la lista oficial aún no ha sido anunciada, desde Europa ya se adelantaron a confirmar uno de los nombres más esperados por la afición. En medio de la expectativa por los amistosos ante Jordania e Irán, apareció una confirmación que ilusiona a los ticos y marca el inicio de una nueva etapa en La Sele.

¿Quién es el nuevo convocado de la Selección de Costa Rica?

El encargado de revelar la noticia no fue menor: el propio Universitatea Craiova anunció que Carlos Mora será convocado por Batista para esta primera nómina. El carrilero derecho, que milita en el fútbol europeo, ha sido uno de los futbolistas más pedidos por la afición costarricense en los últimos meses, y su inclusión representa una señal clara del nuevo proceso.

Mora llega en un momento ideal. Su presente en el club rumano ha sido sólido, con continuidad y protagonismo en una liga competitiva. Durante esta temporada suma 22 partidos disputados, con dos goles y dos asistencias, números que respaldan el crecimiento que ha tenido en su carrera.

Además, no es un desconocido para el entorno de la Selección. El ex Alajuelense ya había tenido participación en el proceso anterior bajo el mando de Miguel Herrera, donde logró sumar minutos y dejó buenas sensaciones, lo que incrementó el pedido popular para verlo nuevamente con la camiseta nacional.

Carlos Mora es convocado con la Selección de Costa Rica. (Foto: Universitatea Craiova)

La convocatoria también refleja una de las líneas que Batista pretende marcar en este nuevo ciclo: apostar por futbolistas que están compitiendo en el exterior y que llegan con ritmo de competencia. En ese sentido, la inclusión de Mora encaja perfectamente con la idea de potenciar el nivel del equipo de cara a los desafíos que vienen.

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Mientras se espera la lista completa, esta confirmación desde Europa no hace más que aumentar la expectativa. La afición tica tendrá a uno de los nombres que más venía pidiendo y el Bocha Batista comienza a delinear su proyecto con decisiones que ya generan consenso.

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Así, antes incluso de que se haga oficial la convocatoria, el primer guiño del nuevo entrenador ya está sobre la mesa. Carlos Mora tendrá una nueva oportunidad en La Sele y buscará consolidarse en un proceso que arranca con ilusión renovada para Costa Rica.

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Datos Claves

El club Universitatea Craiova confirmó la convocatoria de Carlos Mora por el técnico Fernando Batista.

confirmó la convocatoria de por el técnico Fernando Batista. La Selección de Costa Rica disputará partidos amistosos contra los combinados de Jordania e Irán .

e . El futbolista Carlos Mora registra 22 partidos, dos goles y dos asistencias en la liga rumana.