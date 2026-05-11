Mientras sigue negociando con Alajuelense, Saturnino Cardozo ya tomó una decisión: “Respuesta definitiva”

Saturnino Cardozo sigue en negociaciones con Alajuelense y ya tomó una decisión clave sobre su futuro tras quedar eliminado con Liberia.

Liberia, al mando de Saturnino Cardozo, no pudo ante Saprissa y quedó eliminada tras caer con un marcador global de 3-1, resultado que le impidió avanzar a la final del torneo para enfrentar a Herediano.

Mientras tanto, el nombre de Cardozo sigue tomando fuerza en Alajuelense, donde continúan las negociaciones para definir al próximo entrenador rojinegro.

En medio de ese panorama, el técnico paraguayo ya tomó una decisión sobre su futuro, en donde Alajuelense escucha con atención.

ver también Liberia eliminado: asistente de José Cardozo rompe el silencio sobre el futuro del DT que quiere Alajuelense

La decisión que tomó Saturnino Cardozo sobre su futuro

En el programa Seguimos revelaron que este lunes sería clave para definir el futuro de Saturnino Cardozo. Según la información compartida, el técnico paraguayo es una de las opciones más fuertes para dirigir a Alajuelense y ya existirían conversaciones avanzadas entre ambas partes.

Incluso, señalaron que Cardozo estaría dispuesto a negociar con la Liga, aunque la directiva rojinegra todavía analiza otro candidato antes de tomar una decisión definitiva.

Saturnino Cardozo – Liberia

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“Hoy es un día clave. A las 8:00 a.m. empezó una reunión de los dirigentes de Liberia para poder definir lo que será el futuro del club, y se espera que tengan una reunión al mediodía con Saturnino Cardozo para que les defina qué va a pasar“.

“Cardozo es una opción muy fuerte, creería que la más fuerte que tiene LDA, pero la Liga aún no ha decidido si es su técnico. Hay otro candidato que están analizando, Cardozo es el 1“, compartieron en Seguimos.

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Saturnino Cardozo espera una respuesta definitiva en Alajuelense

En el programa Seguimos también señalaron que Saturnino Cardozo espera recibir una respuesta definitiva de Alajuelense en las próximas horas.

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Además, aseguraron que al técnico paraguayo le interesa el proyecto rojinegro y que ya mostró disposición para negociar con la Liga, aunque la decisión final todavía no está tomada.

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“Cardozo espera que la Liga le de una respuesta definitiva en las próximas horas, se va a reunir con la JD pronto. Si va a la Liga no va a ir al Mundial. Hoy es el día clave para definirlo“, se aseveró en Seguimos.

Saturnino Cardozo – Liberia

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“A Cardozo le interesa el proyecto. No quiero decir que dio el sí, pero digamos que dio el sí para poder empezar a negociar. Básicamente dijo: ‘sí quiero negociar con la Liga‘”, finalizaron en Seguimos.

Lo que evitó Saturnino Cardozo sobre su posible llegada a Alajuelense

Una vez finalizado el partido entre Saprissa y Liberia, en el que el cuadro liberiano quedó eliminado, Saturnino Cardozo terminó expulsado por un reclamo arbitral. Esa situación le impidió presentarse a la conferencia de prensa posterior al encuentro.

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Sobre este escenario, el periodista Anthony Porras comentó en Columbia Deportiva que tiene la sospecha de que Cardozo buscó la expulsión para evitar la rueda de prensa, donde muchas preguntas iban a girar alrededor de su posible vínculo con Alajuelense.

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“Tengo una sospecha de que Saturnino Cardozo se buscó la expulsión para así no ir a la conferencia de prensa. Una conferencia de prensa donde el 90% de las preguntas iban a ser sobre Alajuelense“, compartió el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva.

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“Una de las preguntas que seguramente le iban a hacer a Cardozo, era sobre que hoy hay una reunión virtual con la directiva“, aseveró el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva.

Datos claves

Saturnino Cardozo espera una respuesta definitiva de Alajuelense en las próximas horas para definir su futuro como entrenador.

en las próximas horas para definir su futuro como entrenador. En el programa Seguimos revelaron que el técnico paraguayo sí tiene interés en el proyecto rojinegro y ya mostró disposición para negociar con la Liga.

y ya mostró disposición para negociar con la Liga. Aunque Cardozo es una de las opciones más fuertes para el banquillo manudo, la directiva todavía analiza otro candidato antes de tomar la decisión final.

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