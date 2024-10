Claudio Vivas anhela seguir siendo el entrenador de la Selección de Costa Rica en 2025. Y para ello, deberá pasar su prueba de fuego: la dura serie contra Panamá por un lugar en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Pero si no consigue el objetivo, es probable que desde la Federación Costarricense de Fútbol busquen a un nuevo timonel. Y uno de los nombres que más fuerza tomó últimamente es el de un viejo conocido, Alexandre Guimaraes.

El DT de Alajuelense es del gusto de Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol: “Sabemos de su calidad, es inevitable no asociarlo con la Sele”, comentó. Y avisó que si tiene que ir a buscarlo, lo hará a pesar de su renovación con el club hasta mediados de 2025: “Todo contrato tiene cláusulas de salida”.

Pese a haber manifestado su compromiso con la Liga, si el desafío y la oferta le resultan tentadores Guimaraes podría cambiar de opinión. Aunque para eso el Comité Ejecutivo tendría que dar el visto y uno de sus integrantes, Jafet Soto, podría presentar algo de resistencia por rispideces del pasado.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre Alexandre Guimaraes?

Hace días, TD Más reflotó un video del presidente de Herediano hablando de su mala relación con Guimaraes: “No le caía bien al hombre. Yo creo que llevar primos y eso es fácil. Se lo diría en la cara, si me lo topo ni lo saludo”, dijo hace algunos años, cuando Gustavo Matosas dirigía a la Sele.

“He escuchado que quiere meterse como director deportivo. Uno ve que si para la Federación está el hombre de candidato, yo que Matosas me persigno”, añadió el actual secretario del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

Luego, aclaró el motivo detrás de su enojo con Guimaraes: “Hay situaciones de las que Costa Rica no podría privarse. Y una de ellas es que yo no fuera a un Mundial”, sentenció el ex mediocampista creativo.

Recordemos que Guimaraes fue el técnico de la Tricolor en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Sin embargo, excluyó a Jafet Soto de la convocatoria para ambas citas mundialistas pese a que disputó las eliminatorias.

La postura de Alexandre Guimaraes: ¿Iría a la Sele?

En medio de los rumores, Guimaraes le llevó tranquilidad a la afición Manuda y cerró el tema: “Estoy total y absolutamente enfocado en conseguir los objetivos que nosotros nos hemos propuesto con Alajuelense y la intención de seguir es precisamente para que podamos desarrollarlos, por lo menos, seis meses más”.