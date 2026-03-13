Nadie de Alajuelense, regresos de Saprissa y un jugador que nadie vio venir: la inesperada primera lista del Bocha Batista en Costa Rica

Este viernes, Fernando Batista anunció su primera lista de convocados de la Selección de Costa Rica para el microciclo que se llevará a cabo la próxima semana. El entrenador argentino citó a 26 jugadores para que se presenten del 16 al 18 de marzo.

Uno de los datos importantes es que no hay ningún jugador de la Liga Deportiva Alajuelense entre los citados, pero esto tiene una explicación: el equipo manudo debe disputar la vuelta de los octavos de final de la Concachampions contra LAFC el próximo martes, por lo que estarán a disposición del Machillo Ramírez.

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En cuanto a los jugadores del Deportivo Saprissa, hay varios regresos como son los casos de Pablo Arboine, Jefferson Brenes y Orlando Sinclair. De los tres, sólo el defensor central es titular en el Monstruo.

Además, recibieron su primer llamado para La Sele tanto Abraham Madriz como Jorkaeff Azofeifa, de gran nivel en el equipo morado. También está entre los citados Gerald Taylor.

Una de las grandes sorpresas de la convocatoria es la presencia de un jugador de la Liga de Ascenso. Éste es Berny Rojas, portero que está a préstamo en Inter San Carlos y que su ficha pertenece al Saprissa, por lo que se podría decir que la S tiene a dos arqueros en esta nómina.

Los primeros 26 llamados por el Bocha Batista.

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La lista completa de convocados por Fernando Batista para su primer microciclo