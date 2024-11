Millones de por medio: en Saprissa se lamentan por una decisión que hace ver muy bien a Alajuelense

Saprissa tomó una determinación que parece no darle frutos y deja muy bien parado a los directivos de Alajuelense.

En el último mercado de pases, Saprissa fue uno de los equipos que más jugadores envío al fútbol europeo. El Morado había tenido un Clausura 2024 excepcional y muchos de sus jugadores estaban siendo seguidos desde el viejo continente.

La decisión que tomó la directiva del Morado fue muy arriesgada: dejar a ir a todos a préstamos y sin cargo. Apostaron fuertemente a las opciones de compra, más altas de lo que serían si debían cobrar por cederlos, y por ahora no parece haberle salido bien.

¿Cuáles son los jugadores que envío Saprissa al exterior?

Kevin Chamorro al Estoril Praia de Portugal, a Douglas Sequeira al C.D. Nacional, también de Portugal; a Gerald Taylor al Hearts de Escocia; a Luis Javier Paradela al Universitatea Craiova de Rumania y a Warren Madrigal al Valencia. De todos estos, la mayoría prácticamente no juega.

El gran problema que tiene el Morado es que confío en que todos se destaquen y están los casos de Chamorro y Sequeira en donde no lograron sumar muchos minutos. Son suplentes y a veces ni siquiera terminan siendo convocados para los partidos de la liga.

Kevin Chamorro y Douglas Sequeira ni jugó en Portugal.

Por otro lado, Gerald Taylor se lesionó de la rodilla y será muy raro que el Hearts de Escocia decida ficharlo cuando se perderá casi toda la temporada. Solamente lo salvan Luis Paradela, figura del equipo rumano, y Warren Madrigal, que llegó al filial del Valencia y pasó al primer equipo.

La comparación con Alajuelense

Alajuelense tuvo algo similar, pero el enfoque fue completamente distinto. Vendieron a Jeyland Mitchell por 2.5 millones de dólares al Feyeenord de Países Bajos, Josimar Alcócer por un millón al KVC Westerlo de Bélgica y Jurguens Montenegro por 70 mil al KF Egnatia de Albania.

Los Manudos apostaron a la venta a no ceder futbolistas y terminaron obteniendo millones de dólares. Después, si estos jugadores se destacan o no es un tema de ellos y no afecta las arcas del club.