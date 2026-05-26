“Más salidas”: Alejandro Bran no estaba solo y Fedefútbol se acerca al anuncio que puede agrandar el escándalo

Mientras la Municipalidad de Montes de Oca brindó los detalles oficiales del suceso, trascendió que otros jugadores de La Sele acompañaban a Alejandro Bran.

El escándalo que rodea a Alejandro Bran tras el ataque armado contra su vehículo está lejos de terminar y, por el contrario, amenaza con convertirse en un problema mayúsculo para la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

El incidente aislado que le costó el puesto al mediocampista de Liga Deportiva Alajuelense ahora tiene el potencial de desatar un efecto dominó dentro del vestuario dirigido por Fernando “Bocha” Batista, tras revelarse un detalle que lo cambia todo: el jugador no se encontraba solo.

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“No se descartan más salidas”

Bran estaba acompañado por otros integrantes de la actual convocatoria nacional. Al estar de fiesta a altas horas de la noche, estos futbolistas también habrían incurrido en una falta gravísima, y su futuro podría seguir los pasos del ya desafectado mediocampista.

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Haciéndose eco de la primicia del periodista Ferlín Fuentes, su colega Kevin Jiménez abordó el tema en plena transmisión de su programa Seguimos: “El tema de los demás jugadores también está siendo investigado. No se descartan más salidas porque estaban en altas horas de la madrugada previo a un día de concentración de la Selección Nacional”.

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Municipalidad de Montes de Oca se pronuncia sobre el altercado

Mientras la dirigencia deportiva define el futuro de los implicados, la Municipalidad de Montes de Oca se pronunció oficialmente sobre el altercado, confirmando los horarios y el origen del conflicto.

“De acuerdo con el reporte recibido, aproximadamente a la 01:42 a.m. se alertó sobre presuntas detonaciones de arma de fuego en la zona”, indicó el gobierno local mediante un comunicado. Según detalló el documento, el personal de seguridad privada del local comercial informó sobre “una situación de tensión entre dos grupos de personas” en el interior del establecimiento.

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“Posteriormente, ya en las afueras, se habrían producido las detonaciones”, agregó el reporte. Para terminar de esclarecer el caso, la institución confirmó que actualmente trabaja en el respaldo y resguardo de los videos captados por las cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Este material, que será puesto a disposición de la investigación, será la pieza clave que podría revelar de una vez por todas la identidad del resto de los futbolistas involucrados.

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En síntesis

Se reveló que Alejandro Bran estaba acompañado por otros jugadores de la Selección Nacional durante la madrugada del escándalo.

El periodista Kevin Jiménez advirtió que la Fedefútbol investiga al resto de los involucrados y “no se descartan más salidas” por violar el régimen de concentración.

La Municipalidad de Montes de Oca aclaró que el tiroteo ocurrió a la 1:42 a.m., tras una fuerte “situación de tensión” entre dos grupos dentro de un local.