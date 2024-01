Deportivo Saprissa parecía haberse retirado del mercado de fichajes. Sin embargo, la salida del atacante hondureño Michaell Chirinos dejó un vacío en la plantilla que desde la directiva buscarían llenar pensando en el Torneo Clausura 2024 y la Copa de Campeones de Concacaf.

Como posible reemplazante surgió el nombre de Marvin Loría, extremo de 26 años que actualmente milita en Portland Timbers de la MLS (Major League Soccer). Así lo confirmó Randall Row, asistente técnico de Vladimir Quesada, durante el Media Day celebrado el martes.

“Sí está en análisis (su incorporación), pero todavía no hay nada concreto. La idea es que si se va un ofensivo, venga un ofensivo. Queremos tener las variantes y la competencia interna”, confirmó el ex DT de Santos, quien no volvió a referirse al tema por respeto, ya que “Sergio (Gila) lo está manejando”.

¿Cuál es la verdad sobre su posible regreso a Saprissa?

A la par de este interés en repatriar a Loría, también existieron rumores sobre una aparente desvinculación del jugador con la franquicia de Oregón. Pero lo cierto es que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 y, según aclaró el periodista Kevin Jiménez, no se movería de allí.

“El rumor de que finiquito es falso. Marvin está ahorita en Estados Unidos con Phil Neville, que es el nuevo entrenador de Portland, y ya está entrenando de manera normal (…) A día de hoy no es opción”, dijo en el programa “Teléfono Rojo” de Josué Quesada.

Recordemos que la ventana de transferencias cerrará el 31 de enero en Costa Rica. Fecha límite que puede extenderse sólo si un refuerzo ha sido desinscrito de un club ocho días naturales antes del cierre del período de inscripciones.

¿Cuánto gana Marvin Loría en Portland Timbers?

Un aspecto que no se puede ignorar en este tipo de operaciones es el económico. Y según la última actualización de la guía salarial de la MLS Players Association (el sindicato de futbolistas profesionales de la liga), el salario base de Loría es de $200 mil dólares.

Monto que se eleva a $239.375 teniendo en cuenta la Compensación Garantizada. Es decir, “el salario base de un jugador y todos los bonos garantizados y de firma anualizados durante la vigencia del contrato del jugador, incluidos los años de opción”, según detalló la MLSPA.

