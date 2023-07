El nombre de Marvin Angulo ya es sinónimo de historia en la Primera División de Costa Rica luego de que este sábado anotara su gol número 100 en la categoría. Hito que finalmente llegó vistiendo los colores de Municipal Liberia y no de Saprissa, pero ante el rival que los Morados soñaban, Alajuelense.

Angulo convirtió el 1-1 parcial al minuto 15, con un golazo acorde a su calidad: controló un pase de Jara en el lateral del área y, sin dudarlo, sacó un derechazo de sobrepique que se coló en el ángulo de la portería de Miguel Ajú.

Post partido, el futbolista de 36 externó cuánto significó para él esta diana en el Alejandro Morera Soto: “Feliz y agradecido por la oportunidad que me dan y contento por el gol 100, es un gol al que no muchos llegan y contento por celebrarlo en este estadio”.

Sin embargo, en medio de la alegría, Angulo recordó que en los últimos torneos casi no le dieron rodaje en su antiguo club: “Es un gol muy especial por todo lo que había pasado antes en Saprissa, porque no me dieron la oportunidad y no me valoraron”, aseguró.

“En todo este tiempo que estuve sin jugar trabajé, hice extras y siempre estuve preparado porque sabía que iba a venir una oportunidad como esta y tenía que estar preparado”, detalló el ganador de nueve títulos de Liga Promérica con el cuadro tibaseño.

Cuando se le consultó sobre por qué no se sintió volrado en Saprissa, Angulo eligió no profundizar: “No vale la pena hablar, estoy muy contento en Liberia con dos años de contrato. Estoy tranquilo, entreno, hago extras y lo importante es ayudarlos a seguir creciendo”, finalizó.