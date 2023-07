Uno de los jugadores que parecía que se iba a ir de Deportivo Saprissa en este mercado de pases era Kevin Chamorro. El propio guardameta había contado,hace 3 meses atrás, que tenía ofertas del exterior para continuar su carrera, pero no se marchara.

“Estoy tranquilo, hay opciones, pero ellos (clubes interesados) querían un préstamo y Saprissa no quería concederlo. Me dijeron que me quedara mínimo seis meses o máximo un año, entonces vamos a ver”, declaró el portero sobre su situación.

Chamorro se terminará quedando en Saprissa. El futbolista priorizó continuar un torneo más con el Morado y explicó los motivos de esta decisión de no convertirse en legionario durante este mercado de pases en Costa Rica.

“No me precipito, lo que Dios tiene para uno, nadie se lo quita. En el momento que Dios quiera, voy a salir; mientras tanto, me focalizo en Saprissa, que es el que me da de comer a mí y a mi familia. No me precipito, estoy bien en Saprissa, el cuerpo técnico me tiene confianza y mis compañeros también”, reveló el guardameta de la Sele.

Y finalizó: “Empezar ganando genera mucha confianza, estábamos en nuestra casa y la casa se respeta. Como siempre lo he dicho en el camerino, bonito o feo, hay que ganar los partidos. A veces no vamos a estar en el mejor nivel, otras veces sí. Fue un juego que al inicio nos costó, pero confiamos en cada uno de los integrantes del plantel y se pudo remontar”.