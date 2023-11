El mediocampista del Deportivo Saprissa, Mariano Torres, ha negado rotundamente haber realizado insultos racistas hacia el atacante de Alajuelense, Freddy Góndola. Este incidente que ha generado controversia en el fútbol costarricense.

El futbolista argentino desmintió al panameño y aseguró que nunca ocurrió lo marcado por él. Además, no hubo registro en la filmación sobre esta situación que acusa el capitán y referente del conjunto morado.

¿Qué le respondió Mariano Torres a Freddy Góndola?

En declaraciones antes del compromiso del Saprissa ante Grecia, Torres reafirmó su postura, destacando su tranquilidad al afirmar que no cometió el acto que se le acusa. “Sé muy bien lo que soy como persona, no soy racista ni dije las palabras que se están diciendo“, comentó el futbolista.

El capitán morado expresó su molestia ante las acusaciones que niega haber hecho: “Molesta porque se están diciendo cosas que yo no dije, pero es cuestión de tiempo, el tiempo pone las cosas en su lugar”.

Ante la pregunta directa sobre qué fue lo que le expresó a Góndola, Torres destacó la importancia de aclarar que el tema involucra acusaciones de racismo. “Lo más importante es que se está hablando de un tema de racismo y yo nunca dije nada de eso. Creo que a partir de ahí está claro”, afirmó.

El jugador explicó que, en el contexto del encuentro pasado, cuando se le consultó sobre posibles insultos a Góndola, no se le mencionó específicamente la acusación de racismo. Por ello, no se refirió de manera precisa a la situación.

¿Por que Mariano Torres tardó en negar lo sucedido?

“Sé lo delicado que es lo que se está hablando. El otro día después del juego me consultaron sobre ofensas en la cancha, pero no me hablaron de racismo. Nunca dije la palabra que se está diciendo. Nunca fui ni seré racista”, subrayó Torres.

El futbolista también reiteró su disposición a colaborar con la investigación solicitada por Alajuelense, mostrando su apertura a que se esclarezca la situación. Por su parte, en el club liguista han afirmado su compromiso en continuar con la investigación en solidaridad con Góndola, quien manifestó molestia tras escuchar presuntamente las palabras del argentino.

¡Para los verdaderos amantes del fútbol! Únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado con lo último de Fútbol Centroamérica.