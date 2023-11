El Deportivo Saprissa, buscando fortalecer su plantel de cara a próximos desafíos. El objetivo del Morado para el 2024 está puesto en la liga de Costa Rica, Concachampions 2024 y la Copa Centroamericana. Para esto necesita mejorar su plantel.

Pensado en el mercado de pases que se viene a principios del 2024, los directivos del Morado pusieron sus ojos en un mediapunta que juega en el torneo local. El futbolista no viene teniendo mucha regularidad en esta temporada, pero se destacó en el 2022.

¿Cuál es el jugador con el que sueña fichar el Saprissa?

Según divulgó el periodista Kevin Jiménez, las negociaciones entre el Saprissa y Yoserth Hernández están en un estado avanzado. Se trata de un mediapunta que pertenece a Puntarenas y termina su contrato el 31 de diciembre del 2025, por lo que tendrán que negociar los clubes.

A pesar de esto, el gerente y entrenador del equipo porteño, Roberto Wong, ha manifestado no tener conocimiento sobre el tema. Negó que hayan sido contactados para empezar hablar de números sobre este posible fichaje.

“Hoy [en el juego ante Puntarenas] no estuvo por una recaída con una sobrecarga. El tema de Saprissa es nuevo para mí, no sé qué está pasando y no sé cómo estará el asunto“, afirmó Wong. Su ausencia había hecho aumentar los rumores de su llegada al Morado y, por eso, el directivo salió a aclarar su ausencia.

Yoserth Hernández, si bien no ha mantenido la regularidad que lo destacó en el Apertura 2022, sigue siendo una figura de interés para el Saprissa. El club morado podría ver en él un jugador con potencial para recuperar el nivel que mostró previamente.

¿Cómo le fue a Yoserth Hernández en esta temporada?

En la presente temporada, Hernández ha participado en cinco encuentros, acumulando un total de 188 minutos en el terreno de juego. No obstante, su desempeño se ha visto afectado por lesiones que han limitado su participación.

¡No te quedes atrás! Sigue de cerca las últimas noticias del fútbol centroamericano uniéndote a nuestro canal de WhatsApp.