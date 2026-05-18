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Mercado de fichajes

Jafet Soto confirma los refuerzos y salidas que prepara Herediano en el mercado de fichajes

Jafet Soto oficializó las llegadas de Aarón Suárez y Reggy Rivera, aclaró el panorama sobre las posibles ventas y la situación contractual de referentes como Yeltsin Tejeda y Aarón Cruz.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Jafet Soto aclaró el panorama del Team en el mercado.
© CSH.Jafet Soto aclaró el panorama del Team en el mercado.

Este martes, Jafet Soto, presidente del flamante campeón del fútbol de Costa Rica, el Club Sport Herediano, brindó una entrevista para el programa Encuentro Deportivo.

En diálogo con el periodista Yashín Quesada, el máximo jerarca del “Team” confirmó los primeros movimientos que alista la directiva en este naciente mercado de fichajes para encarar la defensa de su corona.

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ALTAS

  • Aarón Suárez: Sobre el volante ofensivo de 23 años, tan ligado en la memoria de los aficionados ticos a la Liga Deportiva Alajuelense, Jafet ratificó que estampó su firma con el Team tras salir del Igdir FK de la segunda división turca: “Aarón firmó con nosotros por dos años”.
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Aarón Suárez es el primer refuerzo confirmado de Herediano para el Apertura (LDA).

  • Reggy Rivera: Luego de finalizar su contrato en la AD San Carlos, el lateral derecho de 27 años llega a la Ciudad de las Flores con un vínculo por dos temporadas. Jafet lo confirmó en vivo.
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Rivera terminó contrato en Ciudad Quesada y se une a las filas de José Giacone (AD San Carlos).

Rivera terminó contrato en Ciudad Quesada y se une a las filas de José Giacone (AD San Carlos).

  • ¿Waylon Francis?: El máximo jerarca del “Team” no escondió su interés por repatriar al experimentado futbolista de 35 años, hoy en Municipal Liberia, pero aseguró que la negociación aún no se define: “Estamos en eso, no hemos llegado a nada todavía pero sí nos interesa que vuelva al equipo”.
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Waylon Francis está cerca de volver a convertirse en jugador de Herediano (CSH).

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Fernando Lesme podría terminar en un equipo europeo (ADM Liberia).

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BAJAS

  • ¿Aarón Cruz y Yeltsin Tejeda?: Varias fuentes cercanas a Herediano afirmaron que el portero de 34 años no continuará en el equipo de José Giacone ante la falta de rodaje: “Aarón Cruz no seguirá en Herediano, será la primera salida del club tras terminar contrato”, informó el periodista Kevin Jiménez.
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¿Aarón Cruz saldrá de Herediano? (Instagram).

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Yeltsin Tejeda llegó al final de su contrato con Heediano (CSH).

El contrato de Yeltsin Tejeda con Herediano ya finalizó y Jafet Soto aún no se mueve para renovarlo: “No es normal”

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  • Sin embargo, Jafet no quiso ser terminante en ninguno de los casos: “Todo eso lo tenemos que ver ahora que volvamos con Gustavo (Pérez, gerente deportivo). Tengo que sentarme con él y con José (Giacone). Tejeda es un pilar en todos estos campeonatos que hemos conseguido, algunos jugando, otros no tanto, pero es un líder importante en el equipo“.
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En síntesis

  • Aarón Suárez (proveniente de Turquía) y Reggy Rivera (ex San Carlos) firmaron contratos por dos años con el Herediano.
  • El club busca repatriar a Waylon Francis desde Liberia y negocia la venta al fútbol europeo del delantero paraguayo Fernando Lesme.
  • Aunque los contratos de Aarón Cruz y Yeltsin Tejeda ya terminaron, Jafet Soto indicó que sus continuidades serán evaluadas junto al gerente deportivo y el cuerpo técnico.

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