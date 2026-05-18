Jafet Soto oficializó las llegadas de Aarón Suárez y Reggy Rivera, aclaró el panorama sobre las posibles ventas y la situación contractual de referentes como Yeltsin Tejeda y Aarón Cruz.

Este martes, Jafet Soto, presidente del flamante campeón del fútbol de Costa Rica, el Club Sport Herediano, brindó una entrevista para el programa Encuentro Deportivo.

En diálogo con el periodista Yashín Quesada, el máximo jerarca del “Team” confirmó los primeros movimientos que alista la directiva en este naciente mercado de fichajes para encarar la defensa de su corona.

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ALTAS

Aarón Suárez: Sobre el volante ofensivo de 23 años, tan ligado en la memoria de los aficionados ticos a la Liga Deportiva Alajuelense, Jafet ratificó que estampó su firma con el Team tras salir del Igdir FK de la segunda división turca: “Aarón firmó con nosotros por dos años”.

Aarón Suárez es el primer refuerzo confirmado de Herediano para el Apertura (LDA).

Reggy Rivera: Luego de finalizar su contrato en la AD San Carlos, el lateral derecho de 27 años llega a la Ciudad de las Flores con un vínculo por dos temporadas. Jafet lo confirmó en vivo.

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Rivera terminó contrato en Ciudad Quesada y se une a las filas de José Giacone (AD San Carlos).

¿Waylon Francis?: El máximo jerarca del “Team” no escondió su interés por repatriar al experimentado futbolista de 35 años, hoy en Municipal Liberia, pero aseguró que la negociación aún no se define: “Estamos en eso, no hemos llegado a nada todavía pero sí nos interesa que vuelva al equipo”.

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Waylon Francis está cerca de volver a convertirse en jugador de Herediano (CSH).

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¿Fernando Lesme?: El delantero paraguayo ya pertenece al Team, pero la directiva de Fuerza Herediano negocia una posible venta a un equipo de Europa. “Lesme es nuestro pero no es seguro que llegue al Herediano, ya lo tenía vendido pero se nos lesionó”, aseguró Jafet, añadiendo que aún hay grandes posibilidades de que el ex Alajuelense y Liberia continúe su carrera en el Viejo Continente, en lo que sería un enorme negocio para los florenses.

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Fernando Lesme podría terminar en un equipo europeo (ADM Liberia).

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BAJAS

¿Aarón Cruz y Yeltsin Tejeda?: Varias fuentes cercanas a Herediano afirmaron que el portero de 34 años no continuará en el equipo de José Giacone ante la falta de rodaje: “Aarón Cruz no seguirá en Herediano, será la primera salida del club tras terminar contrato”, informó el periodista Kevin Jiménez.

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¿Aarón Cruz saldrá de Herediano? (Instagram).

Por su parte, Tejeda le confió a La Nación que su vínculo ya expiró y la directiva todavía no se ha acercado a negociar una renovación, por lo que ve muy probable continuar su carrera lejos de la Ciudad de las Flores.

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Yeltsin Tejeda llegó al final de su contrato con Heediano (CSH).

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Sin embargo, Jafet no quiso ser terminante en ninguno de los casos: “Todo eso lo tenemos que ver ahora que volvamos con Gustavo (Pérez, gerente deportivo). Tengo que sentarme con él y con José (Giacone). Tejeda es un pilar en todos estos campeonatos que hemos conseguido, algunos jugando, otros no tanto, pero es un líder importante en el equipo“.

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En síntesis