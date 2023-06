Hoy se confirmó que Keylor Navas no continuará en la portería del Nottingham Forest. El guardameta de Costa Rica llegó a principios de año a préstamo desde el PSG, en donde no tenía lugar, y con el objetivo de no descender de la Premier League.

Siendo titular indiscutido desde su llegada, el tico logró sostener la categoría y la aseguró una fecha antes del fin del campeonato. Su gran rendimiento no evitó que se termine yendo del club inglés, debido a que terminó su cesión y no están capacitados económicamente para comprarle el pase.

El paso de Keylor por el Nottingham Forest fue muy bueno y sus estadísticas lo respaldan. El futbolista disputó 17 partidos, todos de titular y solo se perdió la última jornada de la temporada debido a que había sufrido un duro golpe contra el Arsenal.

Navas logró dos vallas invictas y le anotaron 32 goles, un número que parece alto, pero que se entiende al ver el lugar que ocuparon los Reds en la tabla. Es un equipo recién ascendido que tuvo que batallar contra rivales de mayor poderío económico.

El tico solo vio dos amarillas y su puntaje promedio, según la página experta en estadísticas, Flashcore, fue de 6.67. Un número más que aprobado y refleja la importancia que tuvo para que su equipo sostenga su permanencia en la mejor liga del mundo.