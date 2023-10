La última expulsión de Fernán Faerron en el torneo nacional no solo dejó una tarjeta roja, sino que también reveló un enfrentamiento personal con su ex compañero manudo Giancarlo González. Se sabía que su relación no era la mejor y quedó expuesto el sábado.

En medio de la tensión de un partido, el capitán del Alajuelense envió un beso sarcástico y unas palabras ofensivas a su excompañero. Esta acción ha levantado polémica y cuestionamientos sobre su comportamiento en el campo de juego.

El incidente ocurrió segundos después de que Fernán fuera expulsado a los 93 minutos del partido, tras un golpe contra Yael López. Cuando Faerron se dirigía hacia el vestuario, se cruzó con Giancarlo González, quien realizó un gesto provocador enviando un beso de manera sarcástica.

Este enfrentamiento no es nuevo y ha estado en desarrollo durante algún tiempo. Antes de su salida de la Liga Deportiva Alajuelense, Faerron criticó a varios de sus excompañeros, incluido González, en redes sociales. El tono de sus comentarios fue muy crítico y a menudo provocador.

¿Qué había dicho Fernán Faerron sobre Giancarlo González?

“La sangre, el coraje y el amor por la camiseta de un equipo se demuestra en la cancha, luchando cada balón y dándolo todo, no solo con una celebración señalándose las venas (Como suele celebrar el capitán manudo). Siento que hay tanto que hablar, pero no puedo, el karma existe y hay que tener cuidado”, el mensaje que había puesto el jugador de Herediano cuando se fue de la Liga.

Giancarlo González no se quedó callado y respondió a las provocaciones de Faerron en redes sociales y en el campo de juego. En varias ocasiones, lanzó comentarios sarcásticos y provocadores hacia su excompañero, demostrando que la animosidad entre los dos es evidente.

¿Cuándo se volverán a enfrentar Fernán Faerron y Giancarlo González?

El miércoles, estos dos jugadores se volverán a enfrentar en el campo, ya que Faerron ha cumplido su suspensión y estará disponible para el próximo partido. Esta rivalidad personal agrega un elemento adicional de tensión al enfrentamiento entre el Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense, y promete mantener a los aficionados en vilo.

¡Para los verdaderos amantes del fútbol! Únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado con lo último de Fútbol Centroamérica.