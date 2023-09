Debido a la sanción por los insultos racistas hacia los jugadores del Deportivo Saprissa, Alajuelense disputó ayer el partido contra Cartaginés a puertas cerradas. Más allá de la victoria, Giancarlo González habló con la prensa después del partido y se mostró enojado.

Sin mencionar a Javon East, quien acusó a los fanáticos de la Liga de hostigarlo, Pipo le apuntó a él y puso en duda sus declaraciones. Además, reveló por qué no lo saludo cuando se cruzaron antes del inicio del clásico entre Manudos y Morados.

“No me gusta jugar a puerta cerrada. La afición es ese ingrediente especial. Cumplimos con el castigo y ojalá todos seamos medidos con la misma vara”, comenzó declarando Giancarlo González sobre lo que fue jugar a sin público en las gradas.

Luego, hizo referencia al no saludo con Javon: “Es un rival más para mí. Se habla mucho fuera de la cancha y en redes. Yo respeto a mis rivales, respeto al contrincante y simple y sencillamente hago mi trabajo en la cancha. Todos me conocen, tengo más de 15 años de carrera y soy una persona leal. Al final el papel o las redes aguantan lo que cada uno le quiera poner. No puede ser juzgado uno por lo que diga una persona de ahí, más si tiene antecedentes de otras cosas”.

Para finalizar, le consultaron las declaraciones de East: “No me sorprende porque si tienen antecedentes, ya uno sabe. Hay que tomar las cosas de quien las dice. Respeto, soy un hombre, soy vieja escuela y me dedico al fútbol. Para mí lo que pasa en la cancha se queda ahí”.