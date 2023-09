Joel Campbell fue la gran figura de la Liga Deportiva Alajuelense tras marcarle doblete al Deportivo Saprissa y las críticas le llovieron debido a su pasado morado. De esta manera, el costarricense respondió a los comentarios negativos recibidos tras este triunfo en el Clásico Nacional.

Si bien Joel Campbell no venía rindiendo como se esperaba tras su fichaje por Alajuelense, el costarricense pudo silenciar las críticas con un doblete en el partido más esperado del fútbol costarricense. No solamente por lo que ya significa un Alajuelense vs Saprissa, sino también el regreso de Joel al balompié costarricense.

¿Qué dijo Joel Campbell sobre las críticas?

“No tengo nada que decirle, yo me debo a esta institución que me abrió las puertas, esta afición me trató increíblemente y hoy es una muestra de ello. El camerino está fuerte, estamos trabajando fuerte. Queda mucho camino, son tres puntos y no define nada, hay que seguir trabajando porque queda mucho torneo”, sentenció Joel Campbell.

Recordemos que Joel Campbell fue el fichaje estrella del fútbol de Costa Rica y se prometió mucho tras su llegada a la Liga Deportiva Alajuelense. Si bien su nivel no fue el más indicado desde su llegada, el atacante costarricense respondió en el momento preciso ante el Saprissa para darle tres puntos y una alegría enorme a su afición.