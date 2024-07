Ronald Matarrita regresó al futbol de Costa Rica luego de varios años en el extranjero y lo hizo para volver a defender los colores de la Liga Deportiva Alajuelense, en el que ya se ha generado una gran expectativa con lo que puede aportar por la banda de la derecha.

Matarrita afirmó que no está bien físicamente y que la falta de ritmo ha afectado, es por eso que habló con Alexandré Guimaraes para que vuelva a jugar hasta estar al 100%. Por otra parte, hizo una promesa a los seguidores de los manudos previo al inicio de la temporada.

Su condición física

“Tuve una conversación con el profe y llegamos a la conclusión de que sí, obviamente llevo un tiempo de inactividad, son prácticamente cinco meses. Por mi forma de jugar, que es siempre dar mi 100%, creo que si estoy a un 80 o un 90, yo prefiero estar al 100. Lo llevamos con calma y cuando sea el momento indicado vamos a estar en la cancha y que se dé ese ansiado debut otra vez con la camisa que amo”, dijo Matarrita

“Es una competencia sana, me he encontrado con un camerino increíble, mi relación con Ian es muy buena ya que lo he tenido en selección nacional también. Yo tengo que dar mi máximo también para poder pelear por un puesto sanamente y al final los dos vamos a tener que llevar ese peso que al final ha sido criticado en estos últimos torneos. Al final tenemos que dar nuestro 100%, encerrarnos al interno para poder revertir esas críticas y que se vuelvan cosas positivas“, añadió.

La promesa a la afición

“Lo que le puedo prometer a la afición es mi entrega al 100%, nunca he dado ni acá en la Selección Nacional menos de eso. Se manejan muchas expectativas en lo individual y grupal, pero conforme se vayan dando los partidos verán que Alajuelense viene fuerte y que queremos regalarle a la afición la ansiada corona 31”, aseguró.

“Yo quiero que el liguismo sienta que llegó Ronald Matarrita que siempre han visto en la cancha, estamos esperando el momento indicado para estar, no dar menos de lo que siempre he dado. Tuve una conversación con el profe, porque tengo un tiempo de inactividad, prácticamente desde febrero”, finalizó.