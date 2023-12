La gran definición del campeonato costarricense presentaba a Deportivo Saprissa como el primer clasificado buscando un nuevo título para su vitrina. Sin embargo, en la otra semifinal se dio la confrontación más pareja.

Herediano eventualmente concluiría consiguiendo su pase a la final. El 3-0 de la ida contra Liga Deportiva Alajuelense fue determinante para dejarlos en el camino. Pero eso no fue suficiente para evitar que el presidente del club hablara al respecto del arbitraje en ese partido.

Una controvertida opinión vertió Jafet Soto en conferencia de prensa: “Dos veces fue donde el línea a preguntar si fue gol o no, ¿qué el línea tiene VAR? Fue un desastre lo de Benjamín Pineda que nos deja diezmados, quedamos heridísimos para lo que viene.”

Soto arremetió contra Pineda por su tarea

Liga Deportiva Alajuelense, a fin de cuentas, no pudo revertir el resultado tan adverso de la ida a pesar de ganar por un gol. De todas formas, que Herediano haya clasificado no es para Soto algo que elimine el arbitraje.

Las declaraciones del presidente del club llamaron mucho la atención porque fueron directamente nombrando al árbitro con acusaciones, algo que tuvo al mandatario dejando su opinión sin guardarse ni un pensamiento, justo antes de la valiosa definición.

Soto mencionó una supuesta falta de neutralidad: “Vean el arbitraje, se vio parcializado. Faltas que no eran faltas, tarjetas que sí eran para ellos y no las mostró. A mí nadie me tiene que decir lo que debo decir. Estoy preocupado porque al levantar la voz te pitan así, te cobran así.”

Soto también nombró a los árbitros que le gustaría que lo dirijan: “Yo no sé dónde están Juan Gabriel Calderón y Hugo Cruz. Seguro porque yo los nombro no los van a poner. La Comisión de Arbitraje tiene 70 días con una persona dirigiendo.”