Club Sport Herediano recibió un duro gope a horas de medirse a Saprissa por la final de ida del Torneo Apertura 2023. Este miércoles, el Tribunal Disciplinario de la FCRF (Federación Costarricense de Fútbol) le impuso una fuerte sanción a Fernán Faerron que lo marginará, en principio, de esta serie con los Morados.

Recordemos que el central vio la roja directa al minuto 85 de la semifinal con Alajuelense por realizarle “gestos obscenos agarrándose sus genitales en forma de protesta” al asistente Enmanuel Alvarado Jiménez y gritarle “no tienes huevos”, según escribió en su informe el árbitro Benjamín Pineda.

Sin embargo, Faerron externó a través de sus redes sociales que se trató de una confusión: “Lo visto y dicho por el línea no está sujeto a la realidad. El jugador rival, sin estar en disputa el balón, me agarra y jala los genitales, por lo que obviamente me refiero al línea y le indico lo sucedido agarrando la zona afectada para que él entienda lo que pasó. Él estaba a dos metros de la jugada por lo que me parece increíble cómo lo malinterpretó”.

¿Qué castigo recibió Fernán Faerron?

El Tribunal Disciplinario le impuso una sanción de seis partidos a Faerron. Es decir, no volverá a jugar hasta 2024: se perderá esta serie con Saprissa y también una hipotética gran final, en caso de que Herediano derrote al conjunto de Vladimir Quesada.

Concretamente, el castigo se desglosa de la siguiente forma:

“Tres partidos de suspensión y una multa de ₡183.750 por utilizar gestos obscenos en contra del árbitro asistente”.

“Tres partidos de suspensión y una multa de ₡210.000 por provocar a los aficionados del estadio”.

¿Cuándo juega Herediano vs. Saprissa?

La final de ida de segunda fase entre los Rojiamarillos y el Monstruo Morado tendrá lugar mañana, jueves 14 de diciembre, a las 8:00 p.m., en el Estadio “Colleya” Fonseca. El objetivo de los dirigidos por Breansse Camacho es ganar esta serie para forzar una gran final, evitando así que los tibaseños se coronen tricampeones.

