En una entrevista, Fidel Escobar habló de su futuro como jugador de Deportivo Saprissa y no confirmó una permanencia.

No es un secreto que a Fidel Escobar le cayó como anillo al dedo la liga costarricense y el Deportivo Saprissa. Incluso, muchos consideran que tiene lo necesario para jugar en Europa u otra de las ligas más importantes del continente, ya sea Argentina, México o Brasil.

Sin embargo, El Comandante ha encontrado estabilidad en el Monstruo Morado y clara muestra de ello, es su nivel en los cuatro torneos que ha disputado, donde, además, se ha coronado campeón de manera consecutiva.

De hecho, semanas atrás se reveló una estadística en la que Fidel Escobar figuraba como el defensor con más minutos disputados en el mundo (más de 6 mil). Y en el Torneo Clausura, logró sumar 19 apariciones, en las que marcó 4 goles y 5 asistencias.

Recordemos que Escobar no pudo terminar el torneo de forma regular, luego de haber sufrido una lesión que no le permitió disputar la serie final por completo. En el partido de ida, jugó alrededor de 46 minutos y en la vuelta, no fue convocado por molestias.

Fidel Escobar deja en duda su continuidad

A pesar de ello, El Comandante sigue siendo uno de los referentes de Saprissa y al término del compromiso en la final, al defensor/volante se le preguntó que sucederá con su futuro. Aunque la respuesta puede que no haya sido del total agrado para los aficionados.

“Yo voy a disfrutar con la institución. Todavía tengo contrato hasta el 2026 y yo ahora mismo tengo que disfrutar. Esta es la institución que me ha dado todo”, inició Escobar.

Luego de ello, llegaron las declaraciones en las que dejaba abierta la posibilidad de aceptar alguna oferta interesante: “Yo sé que la Copa América está a la vuelta de la esquina. Yo mismo no puedo dar un pronóstico y si al final llega una oferta o no, creo que tenemos que tomar la mejor decisión. Ahora mismo estoy enfocado en lo que me queda de contrato con Saprissa que es hasta el 2026”, dijo.