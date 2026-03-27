“Quién te dio la espalda”: Francisco Calvo impacta a La Sele con un mensaje fuerte tras no ser convocado por Bocha Batista

Este viernes 27 de marzo marcó el arranque oficial de la era de Fernando “Bocha” Batista al frente de la Selección de Costa Rica. El técnico sudamericano tuvo su debut absoluto en un amistoso internacional disputado en Turquía frente a Jordania, selección que integrará el grupo J (junto a la triple A: Argentina, Argelia y Austria) del Mundial 2026.

La Tricolor la pasó mal al principio, pero sacó chapa para rescatar un empate agónico por 2 a 2 gracias a los gritos de Josimar Alcócer y Warren Madrigal, luego de arrancar perdiendo por 2-0.

ver también Llega desde Europa: Alajuelense hace oficial la incorporación que Machillo Ramírez necesitaba en pleno Clausura 2026

La ausencia de los referentes

En este primer partido del nuevo ciclo brillaron por su ausencia dos referentes del proceso anterior. Uno, claro, es Keylor Navas, quien a sus 39 años no recibió la convocatoria del “Bocha” y fue reemplazado bajo los tres palos por Patrick Sequeira, actual portero del Casa Pia AC de Portugal.

El otro es Francisco Calvo, de 33 años, que acumula más de 115 partidos con el uniforme patrio y hasta llegó a ser capitán cuando Keylor estuvo retirado de La Sele.

Francisco Calvo quedó al margen de La Sele (Instagram).

Aunque el defensa con pasado en Saprissa atraviesa un gran momento en el Al-Ettifaq de la primera división de Arabia Saudita, el técnico sudamericano decidió no tenerlo en cuenta para el inicio de su nuevo ciclo (apuntando quizás a profundizar el proceso de recambio generacional del cual dependerá la clasificación al lejano Mundial 2030).

Publicidad

Publicidad

“Déjalos dudar, déjalos hablar”

En este marco, horas antes del duelo de Costa Rica ante Jordania, Francisco Calvo apareció en sus redes sociales con un posteo que hizo bastante ruido entre los fanáticos de La Sele.

En sus historias de Instagram, el zaguero compartió un video de la cuenta “Apexmindset00” en el que se escucha un fuerte mensaje motivacional: “Déjalos dudar de ti, tú solo sigue trabajando. Déjalos hablar de ti, tú solo sigue trabajando. Porque cuando te levantes, te vas a asegurar de que sientan cada gota de sangre, sudor y lágrimas que pusiste en esto“, arranca diciendo el audio en inglés.

Publicidad

(Instagram).

Publicidad

“Entiende esto: los resultados no se preocupan por quién creyó en ti y quién no. No les importa quién te aplaudió, no les importa quién dudó de ti, no les importa quién te dio la espalda. Los resultados solo reconocen a quienes se mantuvieron firmes cuando todo se volvió solitario”.

Publicidad

“No llegaste aquí por accidente. Llegaste aquí por elegir la disciplina sobre la comodidad… Así que déjalos mirar, déjalos susurrar, porque cuando entres en lo que es tuyo, ya no habrá debate, solo pruebas. Y cuando los resultados hablen, el silencio será la única respuesta posible. ¿Por qué crees que es tan silencioso y solitario en la cima?“, concluye el mensaje.

ver también Entre Washington Ortega, Mariano Torres y Marcel Hernández: Pablo Izaguirre elige al mejor extranjero y deja sin palabras a Alajuelense

Con Batista apostando por la juventud en el comienzo de su ciclo al frente del combinado nacional la pregunta es difícil de evadir: ¿el posteo de Francisco Calvo es una indirecta para La Sele?

Publicidad

Publicidad

En síntesis

-Costa Rica empató 2-2 ante Jordania en el debut del nuevo ciclo, con goles de Alcócer y Madrigal.

– Francisco Calvo no fue convocado por Bocha Batista pese a su buen presente en Arabia Saudita.

-Calvo publicó un mensaje en redes sobre “los que te dieron la espalda”.