Luego de que se confirmara que no continuaría su carrera en el PSG, a Keylor Navas se le había abierto la posibilidad de jugar en la Liga MX. Al guardameta le seducía la posibilidad de ir a México, siempre y cuando cumplan con sus expectativas salariales.

La única institución que había avanzado realmente por quedarse con el portero de Costa Rica fue el Club León. Lo habían contactado al portero y hasta algunos medios aseguraban que estaban dispuestos a cumplir con las condiciones que puso el centroamericano.

Más allá de eso, unas declaraciones recientes le estarían cerrando la puerta para jugar en la Liga Mx. Se trata de los dichos de Rodolfo Cota, actual portero del conjunto azteca y que parecía tener todo avanzado para terminar fichando con el América.

¿Cuáles fueron los dichos de Rodolfo Cota?

“Hoy me debo al Club León, es el club con el que he logrado grandes triunfos y por respeto a la institución no me puedo adelantar para hablar otro tipo de cosas”, declaró el guardameta mexicano.

Si Rodolfo Cota sigue en León, se cae completamente lo de Keylor Navas. (Foto: Getty Images)

Si se termina confirmando que continúa Rodolfo Cota en León, queda completamente caída la posibilidad de Keylor Navas de llegar a este club. Esto se debe a que el portero tico iba a arribar solo en caso de que el guardameta titular no sigue y se vaya al América.

¿Dónde jugará Keylor Navas en esta temporada?

Pasan los días y sigue siendo una gran incertidumbre el futuro de Keylor Navas. No hay ofertas formales confirmadas por el tico o su entorno y no se sabe realmente que sucederá con él. La idea era mantenerse en la élite, pero no hay clubes a la vista.