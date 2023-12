Este jueves, Keylor Navas realizó un Instagram Live en el que respondió las preguntas de sus seguidores y también abordó uno de los temas del momento en el fútbol costarricense: la decisión de Christian Bolaños de ponerle punto final a su consagratoria carrera, que duró 28 años.

Después de elogiar a “Bola”, el portero del PSG recordó con cariño una divertida anécdota vivida con su ex compañero durante el Mundial de Clubes de 2005, en el que Saprissa escribió una de las páginas más bonitas de su historia al quedarse con el tercer lugar imponiéndose 3-2 a All-Ittihad.

¿Cuál es la anécdota de Keylor Navas con Bolaños?

Según relató Navas, “nos dieron libre para conocer e ir de shopping, pero yo no fui a ningún lado porque no tenía plata y lo poquito que había lo necesitaba para cosas familiares y enredos de ese momento. Después, todos regresaron y ‘Bola’ me pregunta qué compré y yo le dije que nada”.

“Ellos habían comprado un aparatito de escuchar música, que en ese momento era nuevo, y me dice: ‘¿Quiere uno? Mae, vaya y compre uno. Mándelo a comprar con un utilero’. Le respondo que ‘no, porque necesito la plata, tengo que pagar unas cosas’. Y me dice: ‘Usted vaya, cómprelo tranquilo que ahora el próximo partido yo llego, hago un gol, ganamos y le va a entrar plata del premio y ahí ya resuelve'”, aseguró Navas.

Al final, el ex Real Madrid confió y Bolaños cumplió al anotar el tanto con el que la ‘S’ venció 1-0 a Sidney para avanzar a la semifinal: “Gracias a Dios, ‘Bola’, que se le dio ese gol porque sino qué hubiera hecho yo. Le quedó, la bajó de pecho, metió gol, ganamos, tercer lugar… Fue un gran momento porque ahí nos cayó una platita y pudimos salir de muchos problemillas económicos que teníamos”.

Recordemos que Keylor Navas no era titular en aquel equipo de Mauricio Wright, pues ese lugar lo ocupaba el portero y capitán José Francisco Porras. Por eso, el nacido en Pérez Zeledón valoró en reiteradas oportunidades la forma en que Bolaños lo “apadrinó”.

¿Qué sucederá con Christian Bolaños?

Una vez finalice el Torneo Apertura 2023 y concluya su carrera como jugador, Christian Bolaños seguirá ligado a Saprissa: “El ejemplo de vida que ha sido se debe transmitir. Él va a liderar un proyecto muy interesante que estamos lanzando, que es jefe del Saprissa Academy”, confirmó el presidente Juan Carlos Rojas.

