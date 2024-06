Keylor Navas es, actualmente, uno de los futbolistas libres más codiciados del mercado. Luego de haberse despedido de La Sele y del Paris Saint-Germain como el tercer portero con más títulos de la historia del fútbol, el costarricense reveló que tiene opciones concretas para continuar su carrera en varios países y aún no descartó a ninguno.

Esta situación tiene en vilo hace tiempo a los aficionados del club en el que se formó, Deportivo Saprissa. Y en las últimas horas hasta los inquietó, pues el portero de 37 años habló sobre su futuro en una entrevista exclusiva con el periodista Yashin Quesada en la que dejó entrever cuál es su prioridad.

¿Dónde jugará Keylor Navas tras su salida del PSG?

Antes los múltiples rumores que lo vinculan con la MLS, Arabia Saudita, España, México, Turquía y otros destinos, Navas fue tajante: “No tengo idea todavía (dónde va a jugar), no tengo nada decidido. Mucha gente inventa que me ofrecí a un equipo, me ofrecí al otro, hablan de que va para un lado, para el otro… estoy analizando alguna que otra situación, pero no tengo nada firmado con nadie. Si lo tuviera, no tendría ningún problema en decirlo”.

De momento, el ex Real Madrid está sopesando qué es lo que le conviene más, aunque sin apresurarse: “Quiero esperar. Ver exactamente qué opciones reales tengo, cuáles son las condiciones tanto de países como para mi familia y para mí, contratos, y ahí tomar una decisión. Estoy abierto a todo, en realidad. No tengo problema con ningún país para ir a jugar”, externó.

¿Es Saprissa una opción para Keylor Navas?

Si bien Keylor Navas admitió que no solo el dinero “moverá” su decisión, también deslizó que Saprissa no sería su último club: “Si pudiera quedarme del otro lado (Europa), para mí es prioridad”, sentenció. Aunque no descartó la posibilidad y la pasión pueden tener un peso importante: “Soy moradísimo”, había comentado el año pasado, antes de apersonarse en La Cueva para alentar al equipo en la gran final con Alajuelense.

Keylor Navas durante la entrevista con Yashin Quesada. (Foto: YouTube)

“Este es mi último contrato, pero en la vida voy a hacer lo que me haga feliz. Que a lo mejor tengo un contrato muy bueno y voy a ganar mucha plata, puede ser, o que voy a ir a otro lado a ganar menos, también puede ser (…) A esta edad quiero pensar en el presente e ir valorando año a año. Quiero sentirme bien físicamente y jugar bien, no quiero estar en un lugar solo por estar”, aclaró.