Después de casi dieciséis años, Keylor Navas le dijo adiós a la Selección de Costa Rica de forma inesperada. Pero, según aclaró, tomó esa decisión con el fin de darle sitio a los más jóvenes y acelerar aún más el recambio generacional en el combinado patrio. Sin ir más lejos, el once que goleó a Granada en las Eliminatorias tenía un promedio de edad de 24 años.

A pesar de que estuvo poco tiempo bajo las órdenes de Gustavo Alfaro —más específicamente, para preparar el repechaje en el que vencieron a Honduras y amarraron al boleto a la Copa América—, al portero de 37 años le bastó para comprobar que el técnico argentino es de fiar y reúne los atributos necesarios para triunfar en La Sele. Aunque destacó uno en particular.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre Gustavo Alfaro?

“Es un caballero. Cuando las personas son así, les va a ir bien siempre. Lo poquito que pude trabajar con él a nivel de entrenador, tiene un conocimiento muy grande, tiene mucha experiencia y para mí algo que es muy importante, tiene un buen manejo de grupo. Sabe entender al futbolista. Yo creo que en el fútbol de hoy día, eso es más importante que saber de táctica“, aseguró Navas en la entrevista que le concedió al periodista Yashin Quesada.

Hasta el momento, Gustavo Alfaro registra dos derrotas y cuatro victorias al frente de La Sele. (Foto: La Nación)

“No estoy diciendo que él no sepa, sabe mucho, pero tiene eso que sabe tratar al jugador, sabe hablar con él y respetarlo. No quiere decir que él va a hacer lo que el futbolista diga, pero en una relación se necesita que las dos partes se entiendan y cuando un técnico no tiene ese entendimiento es complicado”, sentenció el ex PSG al hablar sobre una cualidad de Alfaro que, por contrapunto, trae el recuerdo de otro entrenador con el que no tuvo un buen vínculo: Jorge Luis Pinto.

La tensa relación de Jorge Luis Pinto con Keylor Navas

Costa Rica fue uno de los grandes protagonistas del Mundial de Brasil 2014. Recorrió un espinoso camino y alcanzó los cuartos de final por primera vez en su historia, conmoviendo al mundo entero. Pero, tras aquella gesta deportiva, se escondía un áspero vínculo entre el timonel, Jorge Luis Pinto, y la generación dorada de futbolistas ticos a los que dirigió con mano dura.

Entre ellos destacaban, por ejemplo, el propio Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges, quien reveló años después que el problema con Pinto no era en el plano deportivo, “sino la gestión de grupo. Estaba rayando lo insoportable. Por el desgaste emocional, yo no creía que fuera ideal que don Jorge Luis continuara”.

El DT tuvo cruces con varios seleccionados —incluso, testificó contra los tres ídolos en el juicio que estos mantuvieron con dos ex federativos, quienes los acusaron de haber complotado para que Pinto fuera destituido—, pero sobre todo con Navas, a quien hace meses acusó de no haberle sido leal, perjudicarlo y cometer actos de indisciplina. El ex Saprissa no se cayó. Y le respondió con un polémico video en sus redes sociales, evidenciando que la tensión sigue a flor de piel casi una década después.