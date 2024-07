Si hay un futbolista de la Selección de Costa Rica que se va triste de la Copa América 2024 es Kenneth Vargas. El delantero del Hearts de Escocia llegó como el legionario con mejor presente, pero se fue sin sumar ni un minuto con la Sele en este torneo.

La decisión de Gustavo Alfaro de no hacerlo ingresar ni aunque sea en el final de algún partido generó mucho repercusión y se habló sobre como afectaría esto al ex Herediano. Se temía que tome una decisión similar a la de Manfred Ugalde con Luis Fernando Suárez.

Dejando pasar unas horas de la eliminación del combinado nacional de la competición continental, el atacante publicó un largo mensaje en sus redes sociales. Allí, definió cuál va a ser su futuro con la Selección de Costa Rica.

¿Qué dijo Kenneth Vargas sobre su futuro con Costa Rica?

En la carta que compartió en su cuenta de Instagram, Kenneth Vargas declaró: “No dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa, mi felicidad y sobre todo mi sueño de ser un jugador de la selección“.

La publicación de Kenneth Vargas en su cuenta de Instagram.

Y confirmó su continuidad: “Nunca me pondré en duda venir a la selección, para mí es un orgullo y un privilegio estar acá aunque no tenga la oportunidad que me merezco, trabajaré el doble y hasta el triple si es necesario para que nunca nadie me tenga que regalar nada”.

El calvario que vivió Kenneth Vargas en la Copa América

Además de confirmar que no renunciará a la Sele, Kenneth Vargas contó lo mal que la pasó por no sumar minutos: “He llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído,pero ante todo estoy muy tranquilo porque recuerdo que de niño este siempre fue mi sueño y no voy a parar hasta conseguirlo”.

Su problema con Alfaro

Al finalizar, le agradeció a todos menos al estratega argentino: “Por último quiero agradecer a todos mis compañeros, familia y amigos porque siempre me estuvieron apoyando, a los capitanes que siempre hablaron conmigo y me mantuvieron tranquilo, de verdad esto es una familia y es lo que hace que me den el triple de ganas de siempre estar acá”.