Con el torneo Clausura 2023 en su etapa final, empiezan a conocerse los movimientos de jugadores a los distintos clubes del fútbol costarricense, pero cuando no hay certeza sobre algún movimiento importante, inevitablemente vienen los rumores.

Y fue justamente así como empezó a crecer el rumor de la posible llegada del espigado defensor del Saprissa, Kendall Waston, a Liga Deportiva Alajuelense; una situación que nace a partir de la falta de extensión del contrato del zaguero con su actual club.

Aun no hay renovación, pero…

“La torre” tiene contrato con los morados hasta el término del presente torneo, sin embargo y a pesar de estar tan cerca la fecha de finalización de este ligámen legal, el monstruo aún no anuncia una extensión de su vínculo, lo que propició la suspicacia de varios medios de comunicación en torno a su futuro.

No obstante, este domingo, luego del triunfo morado ante Herediano en la cueva del monstruo, el propio futbolista salió al paso de estos rumores y dio su versión de lo que acontece con su realidad y el Saprissa.

Waston fue claro en señalar que actualmente se enfoca únicamente en jugar bien y en salir campeón con el Saprissa y con respecto a si mantiene conversaciones con los rojinegros, negó categóricamente que a sus manos haya llegado algún ofrecimiento formal por parte del club manudo.

Días atrás el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, también expresó algunas palabras en redes sociales para intentar calmar las ansias de miles de aficionados morados que reclaman la renovación de Waston.

Al respecto, el jerarca morado le contestó a un internauta lo siguiente:

“Tenga paz con eso, no coma ansias! Y ciertamente NO escuche fuentes no-oficiales que interesantemente empieza a salir info al cierre del torneo en un momento deportivo clave. Saprissa no habla de sus procesos de contratación o negociación hasta una vez concluido el campeonato. Pero vamos bien así que disfrute la lucha por el Bi, que quedan partidos vitales”