El éxtasis deportivo que vive el Deportivo Saprissa solo admite sonrisas, alegrías y muchísima felicidad a sus aficionados; el buen momento por el que pasan los morados los tiene “bailando en una uña” de pura satisfacción.

Sin embargo, en medio de tanta algarabía y buenas noticias, un pequeño sector de la prensa y aficionados se animaron a preguntar por la posible renovación del espigado defensor, Kendall Waston, a quien se le vence su contrato con el monstruo al finalizar la presente temporada.

El presi morado habló

En un mensaje publicado en su cuenta de twitter, Juan Carlos Rojas, presidente del club, expresó lo siguiente:

“Ilusiona este Saprissa… Primera vez en la era de HM q el equipo anota 7. Arrollamos con mezcla de juventud y experiencia, con un equipo balanceado, profundo y muy fuerte y consolidado. Se viene un ciere emocionante en lo que indudablemente será una Cueva a reventar el domingo”

De inmediato, un usuario de la red social respondió a este mensaje diciendo: “Renueven a Kendall”; de inmediato, el jerarca de la institución atendió la queja y contestó con mucha contundencia.

“Tenga paz con eso, no coma ansias! Y ciertamente NO escuche fuentes no-oficiales que interesantemente empieza a salir info al cierre del torneo en un momento deportivo clave. Saprissa no habla de sus procesos de contratación o negociación hasta una vez concluido el campeonato. Pero vamos bien así que disfrute la lucha por el Bi, que quedan partidos vitales”

Kendall es pieza inamovible de la formación morada y ha sido uno de los jugadores más determinantes para el actual campeón nacional, no solo en la parte baja, donde es habitual, sino además, con presencia en el arco rival, con anotaciones que han valido triunfos más que importantes.

A pesar de su posición en el terreno de juego, el mundialista ha sabido aprovechar muy bien su destacada estatura y ha anotado 3 goles en el presente torneo y acumula 1365 minutos de acción sobre el césped.

Y si lo dicho por el jerarca saprissista es verídico, habrá más Kendall para rato en las tiendas moradas.