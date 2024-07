Se viene la Recopa para la Liga Deportiva Alajuelense y todavía no están todos los refuerzos listos para debutar con los manudos. Así lo reveló Jonathan Moya en una entrevista en la que se refirió a la competencia que tendrá en la delantera.

El atacante manudo habló sobre la llegada de Alberto Toril e hizo hincapié en que es algo que ya ha vivido en otros momentos con el equipo de Alajuela. El ex legionario cree que no hablará problemas a futuro.

“Esto es una competencia sana en la que queremos que el beneficiado siempre sea el club, como siempre lo he dicho, en mi primera etapa en la Liga cuando llegué estaba RoRo (Róger Rojas), estaba Jonathan (McDonald) que tenían no se cuántos goles y al final me llevé muy bien con los dos”, declaró Moya ante La Teja.

Pese a que ya habla de la competencia que tendrá con Alberto Toril, Jonathan reconoció que el futbolista todavía no puede jugar para Alajuelense. Terminó revelando un problema que causa dolores de cabeza en la Liga.

Alberto Toril todavía no puede jugar para Alajuelense.

¿Por qué Alberto Toril no puede jugar todavía con Alajuelense?

Jonathan Moya contó que no tiene todavía los papeles necesarios para empezar a jugar oficialmente en Alajuelense. Es algo que viene sucediendo a diferentes equipos y juegan contra reloj para el partido de la Recopa.

“Ya lo conocí, pudimos hablar, obviamente ellos tienen trámites legales que primero tienen que resolver (permiso de trabajo) para estar con nosotros y esperemos en Dios que ya pronto se solucione”, contó el delantero manudo.