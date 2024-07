El ex Liga Deportiva Alajuelense se enfrenta ante un panorama complejo en el inicio de su aventura por el Brasileirao.

El Atlético Goianiense, nuevo equipo del legendario jugador tico Joel Campbell tras su paso por Liga Deportiva Alajuelense, atraviesa una crisis preocupante en el Brasileirao.

El equipo de la ciudad de Goiana ocupa el penúltimo lugar en la tabla de posiciones, encontrándose en zona de descenso directo a la Serie B sin haber sumado ni un solo punto en sus últimos cuatro partidos.

Otro mazazo para Goianiense

Este domingo, Atlético GO sufrió una nueva derrota en su visita a Fortaleza, cayendo por tres goles a uno. Con dieciocho jornadas disputadas, la preocupación en el equipo de Campbell es creciente, ya que acumula tan solo once puntos, producto de dos triunfos y cinco empates.

Atlético GO no hace pie en el Brasileirao.

Actualmente, Goianiense es uno de los cuatro equipos que perdería la categoría, junto con Fluminense (nueve puntos), Gremio (catorce puntos) y Vitoria (quince puntos).

Campbell no suma minutos

Joel Campbell, quien se unió al Atlético GO en la última ventana de fichajes, aún no ha entrado en la convocatoria del entrenador Vagner Mancini. La expectativa por ver al atacante de 32 años en acción es alta, pero hasta ahora, no ha tenido la oportunidad de demostrar el campo de juego.

El tiempo apremia para Campbell y su equipo. Con solo dos triunfos en dieciocho jornadas, el margen de error es cada vez más estrecho. La experiencia del costarricense podría ser un factor determinante en la lucha por la permanencia, pero primero deberá ganarse un lugar en el once titular de Goianiense.