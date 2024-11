"Jeaustin Campos puede llegar": en Honduras filtran lo que nadie quiere decir en Costa Rica.

Este miércoles, el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol) se reunirá para definir si Claudio Vivas es ratificado como el técnico de la Selección de Costa Rica o si buscarán un reemplazante para iniciar un nuevo proyecto de cara al Mundial 2026.

El interinato de Vivas finalizó el lunes, tras el empate 2-2 de La Sele con Panamá que la eliminó de la Liga de Naciones y la obligará a jugar un repechaje para clasificar a la Copa Oro. Y uno de los nombre que ganó fuerza como posible sustituto es el de Jeaustin Campos.

Actualmente, el técnico más ganador en la historia de Saprissa se encuentra dirigiendo a Real España y está haciendo una buena campaña en la Liga Nacional de Honduras: si bien cayeron del primer al tercer lugar, con 27 puntos, siguen en zona de clasificación a semifinales.

Empero, Campos podría pensarlo dos veces en el caso de que su patria lo necesite. Así lo entiende Elías Burbara, presidente del equipo Aurinegro, quien platicó con Teletica.com sobre el futuro del entrenador costarricense.

En Honduras hablan sobre la posible llegada de Jeaustin Campos a La Sele

“Hay destinos a los que uno no puede interponerse. La verdad es que si la Selección de Costa Rica viene por Jeaustin, ni modo, va a haber que prestárselo un ratito (risas). Estamos concentrados en que continúe, que siga, que avance y se quede aquí muchos torneos”, aseguró Burbara.

Aunque el jerarca de Real España es consciente de la gran oportunidad que representaría para Campos: “Ojalá se pueda dar (su continuidad), y si se interrumpe este proceso que sea por algo mejor para él como lo es la Selección de Costa Rica“.

También se encargó de disipar cualquier tipo de rumor, aclarando que “no hay nada oficial, ni entre dirigentes, ni nada. La comunicación está en cero. Sabemos que puede llegar a ser un favorito”.

“No podemos hablar con especulaciones, cuando sea una realidad, ahí se analiza el tema. No es un tema de contrato: no puedo tener a alguien estando aquí pensando en otro lado. No somos de los que ponen peros o andan haciendo trabas por el bien de las personas“ , sentenció el dirigente hondureño.

Jeaustin Campos registra 8 victorias, 3 empates y 5 derrotas con Real España este semestre.

Jeaustin Campos es uno de los favoritos del Comité Ejecutivo

Sergio Hidalgo, vicepresidente de la Fedefútbol, halagó el trabajo de Jeaustin Campos y dio a entender que es una opción: “Se ha hablado mucho con él y se han dado muchos momentos donde no se ha podido llegar. Es una persona importante a evaluar en su momento” , explicó.

Para Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés y miembro del Comité Ejecutivo, deberían decantarse por un DT costarricense y demorar no más de 15 días en la elección. Recordemos que no solo se definirá si Vivas sigue como timonel, también se debatirá si continúa como director de selecciones nacionales.

