¿Por qué no juega Dejan Kulusevski en el debut de Suecia vs. Túnez en el Mundial 2026?

Kulusevski se quedó fuera del Mundial 2026 por una lesión de gravedad de la que todavía no tiene fecha de recuperación.

Este domingo 14 de junio, la Selección de Suecia volverá a jugar un partido correspondiente a la Copa del Mundo. Después de ausentarse en el Mundial de Qatar 2022, los Blågult lograron la clasificación en el repechaje europeo en un agónico duelo contra Polonia.

En este Mundial 2026, no podrá contar con uno de los futbolistas que mayor tiempo lleva en la actualidad dentro de las grandes ligas de Europa. Dejan Kulusevski, figura que hoy pertenece al Tottenham, no fue convocado por Graham Potter.

El mediocampista ofensivo se pierde la oportunidad de jugar la máxima competencia de selecciones por una grave lesión. En mayo de 2025, en un partido con Tottenham, sufrió un daño importante en el cartílago de la rótula derecha de su rodilla derecha.

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Esta lesión generó que sea intervenido quirúrgicamente. Como la recuperación no evolucionó de la mejor manera, en marzo de este año debió someterse a otra pequeña cirugía adicional. Por este motivo, todavía trabaja en regresar a las canchas.

¿Cuándo volverá a jugar Dejan Kulusevski?

Jonas Werner, médico de la selección sueca, aseguró que Kulusevski hizo todo lo posible para cumplir su sueño de jugar el Mundial 2026. Sin embargo, este tipo de lesión, según pudo explicar, es muy difícil de tratar porque es una zona en la que existe mucha presión.

“No se cura de forma habitual. Es probable que aún no esté completamente recuperado para soportar esa carga“, aseguró el médico sobre la lesión. No dio fecha de recuperación, pero se mostró optimista días atrás: “Tengo buenas esperanzas de que vuelva a jugar al fútbol”.

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En resumen