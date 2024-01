En una conferencia de prensa post partido contra Pérez Zeledón, el presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, lanzó fuertes críticas a Liga Deportiva Alajuelense. El directivo los acusó de inflar el mercado de Costa Rica en las negociaciones de fichajes.

Soto mencionó específicamente el caso de Jesús Godínez, conocido como “Chuy”, quien fue el último goleador del fútbol costarricense. El futbolista había terminado su cesión en el Team y el club Manudo le hizo una importante oferta para llevárselo.

Según el presidente, Alajuelense ofreció a Chivas de Guadalajara, dueño de la ficha del delantero, una suma considerable para asegurar sus servicios, aunque finalmente el jugador se unió a las filas de Herediano.

Soto también afirmó que dio ventajas a Alajuelense en las negociaciones por el delantero Erick “Cubo” Torres, pero la llegada de este último se cayó tras darse a conocer un resultado positivo por dopaje.

¿Cómo fueron las negociaciones entre Erick Torres con Alajuelense y Herediano?

“Le di ventaja a la Liga para que negociaran. No me metí de lleno, y como dijo el propio jugador, llegó a Herediano porque yo lo convencí. La Liga no lo convenció“, expresó Jafer Soto.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre Marcos Vázquez, vocero de Alajuelense?

El presidente de Herediano también criticó fuertemente al directivo de Alajuelense, Marco Vázquez, acusándolo de no leer y de falta de capacidad de negociación. Soto defendió su conocimiento en el ámbito futbolístico y sugirió a Vázquez hablar con más bases cuando emita declaraciones.

“Por ahí yo les gano en que sé de fútbol y no de repente un gerente, un presidente o un vocero que nunca jugaron nada, entonces les gano y tienen que justificar su falta de capacidad de negociación. Le digo a don Marco que cuando hable, lo haga con más bases”, declaró Jafet.

A pesar de las críticas, Herediano comenzó de manera positiva en el Torneo de Clausura 2024, pero recibió la noticia de que no hará efectiva la compra de Erick “Cubo” Torres después de su resultado positivo en una prueba de dopaje realizada el pasado 15 de noviembre cuando aún estaba en Guanacasteca.

