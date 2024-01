Hace más de una semana, la directiva del Club Sport Herediano, encabezada por el presidente Jafet Soto y el gerente deportivo Roberto Garbanzo, aseguró que el delantero mexicano Jesús Godínez solo jugaría para el equipo florense en Costa Rica.

El préstamo de un año del delantero mexicano con los rojiamarillos concluyó, y la Liga Deportiva Alajuelense mostró interés en ficharlo. Antes de que finalmente lo descartaran como opción, se hablaba de que el atacante podría priorizar el proyecto de la Liga.

¿Dónde hubiese jugado Jesús Godínez si se quedaba en Costa Rica?

El propio Godínez expresó su sorpresa por el interés de ambos clubes y destacó su preferencia por Herediano en una entrevista con ESPN Costa Rica: “Es sorprendente que dos de los equipos más importantes de Costa Rica me buscaran. Me ganaba más el corazón porque había jugado en Herediano, me dieron la confianza“.

El delantero mexicano elogió su experiencia con Herediano, destacando la cálida bienvenida que recibió y la calidad de sus compañeros: “Fue una estancia muy bonita. Me recibieron de buena manera y una gran calidad de compañeros. Me acogieron muy bien y fue fácil el proceso de adaptación”.

¿Dónde jugará Jesús Godínez en el 2024?

Actualmente, Godínez, cuya ficha pertenece a las Chivas de Guadalajara, estaría en conversaciones avanzadas para unirse al Nantong Zhiyun FC en la primera división de China. A pesar de ello, en Herediano mantienen la esperanza de retenerlo en el club, y su destino podría definirse en los próximos días.

El mercado de fichajes para el Torneo de Clausura 2024 en Costa Rica cierra el 31 de enero, por lo que la situación de Godínez deberá resolverse antes de esa fecha límite. Al jugador lo seduce la oferta asiática, pero todavía no hay nada confirmado.

Jesús Godínez, quien cumplirá 27 años el próximo 20 de enero, se unió a Herediano en préstamo a principios de 2023 desde Chivas. Durante su primer torneo, anotó 5 goles en 19 partidos, consolidándose como figura en el Apertura, donde terminó como máximo goleador del campeonato con 14 goles y 4 asistencias en 24 partidos. Su futuro en Costa Rica o en la liga china se definirá en los próximos días.

