En el último año, Edward Cedeño se ha convertido en una sorpresa (para bien) en la Liga Deportiva Alajuelense. El volante panameño, pese a su temprana edad, ya es uno de los elementos titulares en el cuadro Manudo y sus actuaciones han llamado la atención de más de uno.

De hecho, el rendimiento del canalero maravilló a tal nivel de que algunos aficionados costarricenses pedían que se nacionalizara al futbolista para que, de esta manera, representara a La Sele. Incluso, el propio Cedeño afirmó que vio algunos comentarios en redes sociales.

¿Qué dijo Edward Cedeño sobre jugar para Costa Rica?

“Yo sí escuché sobre ese tema, pero nadie se me acercó para ver esa posibilidad. La verdad yo siempre he tenido todo claro de que quiero representar a mi país (Panamá) y por eso no habría ningún problema”, manifestó hacia TV Max Deportes.

Asimismo, el volante agregó que uno de sus referentes es Aníbal Godoy: “Mi ídolo en la selección es Godoy. Cada vez que juega la selección me enfoco más a verlo a él porque me gusta su forma de jugar, su tranquilidad, su paciencia. Si sigo así, espero llegar a la selección y hacer un gran trabajo”, dijo.

Cabe destacar que Edward Cedeño ya sabe qué es jugar para la Selección de Panamá en categorías menores. En la pasada edición del Torneo Maurice Revello, el centrocampista se coronó campeón con ese equipo dirigido por Jorge Dely Valdés.

Al igual, es uno de los jugadores que Thomas Christiansen incluyó en su lista preliminar de 60 para afrontar el Final Four de la Liga de Naciones. Además, se espera que pueda ser uno de los 23 convocados que viajarán a Estados Unidos, el próximo 18 de marzo.

¿Cuántos partidos ha jugado Edward Cedeño con Alajuelense?

Edward Cedeño llegó a la Liga Deportiva Alajuelense con 19 años, donde estuvo militando en el equipo juvenil. Luego pasó a la categoría mayor y ya suma 26 partidos en total: Apertura (8), Clausura (8), Copa de Costa Rica (4), Copa Centroamericana (4) y Concacaf Champions Cup (1).

¡Gran noticia! Hemos lanzado nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica. ¡Inscríbete y recibe las novedades más frescas del deporte rey!