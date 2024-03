Durante la semana pasada, se estuvo disputando la segunda ronda de la Concacaf Champions Cup, en la que Nashville SC, donde milita Aníbal Godoy, se enfrentó al Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. De hecho, el panameño y el argentino protagonizarían una de las escenas que quedó enmarcada en el compromiso.

Sin embargo, el partido no solo tuvo acción fuera de lo deportivo, también se vio movido con un empate 2-2 que llegaría en los minutos finales, cuando Luis Suárez igualó las instancias y rescató a su equipo de una derrota.

¿Qué sucedió entre Aníbal Godoy y Lionel Messi?

Cuando el reloj marcaba 65 minutos de compromiso y Nashville estaba por delante en el resultado, se dio una situación extradeportiva. Un compañero de Aníbal Godoy se encontraba tendido en el suelo y el panameño pidió que los rivales tiraran el balón fuera para que entraran las asistencias médicas.

No obstante, la petición del canalero fue rechazada por los similares, incluyendo a Lionel Messi. La acción molestaría a Godoy y ambos jugadores iniciarían una pequeña riña, en la que tuvo que intervenir el árbitro.

En lo que se logró observar de la transmisión, se veía cuando Messi manifestaba: “Tirala afuera vos, bobo. Bobo”. Aunque en redes sociales quisieron dar una versión ajena a lo sucedido.

¿Qué dijo Aníbal Godoy sobre las supuestas declaraciones?

“Miré a Messi y le dije: no ganaste el Mundial, te lo regalaron, luego empezó a insultarme diciéndome negro”, publicó el medio Finta Sport. Pero no tardaría para que el propio Aníbal Godoy desmintiera esto: “No sé de donde sacaron esta noticia, no he hablado con ninguna prensa, ni de Panamá, USA, Argentina. Sean más serios en lo que publican”, dijo.