Desde que Keylor Navas anunciara que no seguirá en el PSG, los rumores comenzaron a saltar por el nuevo destino del futbolista centroamericano.

Tras hacerse oficial la despedida del PSG, el futuro de Keylor Navas se ha convertido en el tema central del fútbol mundial. Diversos rumores comenzaron a surgir en las redes sociales, pero desde Argentina, una petición especial ha comenzado a sonar con fuerza: la de los hinchas de un grande del fútbol argentino.

A través de redes sociales los aficionados de este club argentino han expresado su deseo de ver a Navas bajo los tres palos de su equipo. Su experiencia, talento y liderazgo lo convierten en un candidato ideal para reforzar la portería del conjunto albiceleste.

¿Para qué club de Argentina piden a Keylor Navas?

A través de una publicación desde Bolavip.com anunciaron la noticia de la salida de Keylor Navas del PSG y de inmediato se llenó de comentarios de hinchas de River Plate para pedir por el fichaje del centroamericano.

Publicación de Bolavip sobre Keylor Navas

¿Cuántos títulos ganó Keylor Navas con PSG?

En total, Keylor Navas ganó diez títulos con el PSG: conquistó cuatro Ligue 1 (2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24), tres Supercopas de Francia (2020, 2022, 2023), dos Copas de Francia (2020, 2021) y una Copa de la Liga (2021).

Keylor Navas – PSG

El mensaje de despedida de Keylor Navas en PSG

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante, pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, escribió Navas a través de sus redes sociales.