El portero costarricense Keylor Navas disputó su último partido en el Parque de los Príncipes con la camiseta del Paris Saint-Germain (PSG), en la derrota por 1-3 ante el Toulouse. Si bien el encuentro ya no tenía trascendencia en la Ligue 1, ya que el PSG ya había sido campeón, para Navas pudo haber sido la oportunidad de tener una última titularidad, pero el técnico Luis Enrique decidió dejarlo en el banquillo. Y en este sentido, MisterChip salió en defensa del guardameta centroamericano a través de sus redes sociales.

Keylor Navas en el PSG no solo destacó por su talento bajo los tres palos, sino también por su intachable profesionalismo, humildad y liderazgo. Siempre se entregó al máximo en cada partido, ganándose el respeto de sus compañeros, entrenadores y la afición. Pero esto no fue suficiente para los entrenadores que pasaron por la institución francesa.

¿Cuál fue el mensaje de MisterChip para Keylor Navas?

“Eres una leyenda de este deporte, Keylor Navas. Nada ni nadie podrá cambiar eso, por mucho que lo intente. Tu legado es eterno”, aseveró MisterChip a través de sus redes sociales con dos imágenes del costarricense.

MisterChip en sus redes sociales

La trayectoria de Keylor Navas es innegable y de cierta manera se le ha faltado el respeto en el PSG por las decisiones de Luis Enrique. Con el Real Madrid el tico levantó tres Champions de manera consecutiva siendo el único portero en lograrlo hasta la fecha.

¿Cuál fue el mensaje de despedida de Keylor Navas en PSG?

Keylor Navas en PSG

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante, pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, escribió Navas a través de sus redes sociales haciendo oficial su salida del PSG cuando termine la presente temporada.