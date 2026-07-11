Si Suiza le gana a Argentina: contra quién y cuándo juega las semifinales del Mundial 2026

Si el conjunto dirigido por Murat Yakin elimina a la Argentina de Lionel Messi, jugará las semifinales contra una potencia europea.

Suiza enfrenta a Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026 con la posibilidad de alcanzar por primera vez las semifinales de la competencia.

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El camino ya quedó completamente definido: si el conjunto dirigido por Murat Yakin elimina al vigente campeón, jugará las semifinales contra Inglaterra, que consiguió su clasificación después de superar a Noruega en Miami.

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Inglaterra, el rival de Suiza si elimina a Argentina

Los Three Lions consiguieron su clasificación al imponerse 2-1 frente a Noruega en los cuartos de final. De esta manera, el equipo dirigido por Thomas Tuchel quedó a la espera del ganador del último cruce de la ronda, que disputarán argentinos y suizos en Kansas City.

Las figuras de Inglaterra celebran el boleto a las semifinales del Mundial 2026 (Getty).

Para Suiza significaría reencontrarse con un rival conocido. Ambas selecciones se enfrentaron en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, cuando Inglaterra avanzó por penales después de igualar 1-1 durante los 120 minutos.

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Cuándo y dónde jugarían Suiza e Inglaterra las semifinales

En caso de eliminar a Argentina, Suiza jugará contra Inglaterra el miércoles 15 de julio de 2026 en el Atlanta Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el Mercedes-Benz Stadium.

Suiza sueña con alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo (Getty).

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Horario del partido en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

El ganador conseguirá el boleto para la final del domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

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Suiza busca su primera semifinal mundialista

El seleccionado europeo llegó a los cuartos de final después de terminar primero en el Grupo B y superar a Argelia y Colombia en las primeras rondas eliminatorias.

Sus resultados en el Mundial fueron:

Qatar 1-1 Suiza.

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina.

Suiza 2-1 Canadá.

Suiza 2-0 Argelia.

Suiza 0-0 Colombia: clasificación por 4-3 en los penales.

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Si derrota a Argentina, Suiza se clasificará por primera vez a las semifinales de una Copa del Mundo. Sus mejores participaciones anteriores habían terminado en los cuartos de final de 1934, 1938 y 1954.

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También sería la primera vez que el seleccionado helvético consigue superar a la Albiceleste. Antes del partido de Kansas City, ambos países se habían enfrentado siete veces, con cinco victorias argentinas y dos empates.

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Inglaterra ya espera en semifinales

Inglaterra comenzó el Mundial como una de las grandes candidatas y consiguió avanzar hasta las semifinales después de superar diferentes situaciones exigentes. Los Three Lions ganaron el Grupo L, eliminaron a Congo en los dieciseisavos de final y posteriormente remontaron frente a México en el Estadio Azteca.

En los cuartos debieron enfrentar a una Noruega que llegaba impulsada por la eliminación de Brasil y por el gran momento de Erling Haaland. El seleccionado inglés logró imponerse tras empezar abajo en el marcador y aseguró su presencia entre los cuatro mejores gracias a un doblete de Jude Bellingham.

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Su recorrido fue el siguiente:

Inglaterra 4-2 Croacia.

Inglaterra 0-0 Ghana.

Panamá 0-2 Inglaterra.

Inglaterra 2-1 Congo.

México 2-3 Inglaterra.

Noruega 1-2 Inglaterra.

El antecedente reciente entre Suiza e Inglaterra

Suiza e Inglaterra protagonizaron un cruce muy parejo en los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Breel Embolo adelantó al seleccionado suizo durante el segundo tiempo, pero Bukayo Saka consiguió el empate pocos minutos después. El marcador permaneció 1-1 durante la prórroga y la clasificación se resolvió mediante una tanda de penales.

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Inglaterra convirtió sus cinco remates y se impuso 5-3. Manuel Akanji falló el único lanzamiento de Suiza.

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Una eventual semifinal en el Mundial 2026 le permitiría al equipo de Murat Yakin buscar revancha por aquella eliminación y, al mismo tiempo, disputar el partido más importante de su historia.