El Club Sport Herediano de Costa Rica selló su pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf tras empatar 1-1 ante el Robinhood de Surinam en el partido de vuelta de los octavos de final. La victoria por 2-0 obtenida en el partido de ida en Costa Rica fue suficiente para que los florenses avanzaran en el torneo. En este sentido, el estratega Héctor Altamirano mandó un mensaje al Pachuca, rival de los de Heredia en la próxima ronda.

Dicho encuentro en Surinam fue intenso y disputado. El Robinhood, urgido de remontar la serie, salió decidido a buscar el gol desde el primer minuto. El Herediano, por su parte, se plantó con orden en el terreno de juego y apostó por el contragolpe. Con este empate, el Herediano se clasifica a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, donde se enfrentará al Pachuca de México.

¿Cuál fue el mensaje de Héctor Altamirano al Pachuca?

“Nosotros vamos a competir con nuestras herramientas, conozco muy bien al rival, veo la Liga MX todos los días. Sé que ellos saben que no será una serie fácil. Estamos claros en lo que queremos, queremos seguir construyendo alrededor de esta planilla, tenemos una buena sintonía con la afición“, aseveró Héctor Altamirano.

“Me hubiera gustado ganar y que fuera otro el posicionamiento, pero lo importante es ganar y eso es lo más importante para seguir trascendiendo. Me toca analizar, ver el video, pero no podría desde el enojo o frustración, pero insisto yo les he comentado a los muchachos que lo importante es que avanzamos”, sentenció Héctor Altamirano.

¿Cuándo se disputa el Herediano vs. Pachuca por los cuartos de final de Concachampions?

La Copa de Campeones de la Concacaf se encuentra en su fase más emocionante y ya se han definido los enfrentamientos de cuartos de final. Uno de los duelos que sin duda acaparará la atención de los aficionados al fútbol es el que protagonizarán el Club Sport Herediano de Costa Rica y el Club de Fútbol Pachuca de México.

Estas son las fechas estimadas por la Concacaf: la ida se disputará entre el 2 y el 4 de abril desde el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica. Por otro lado, la vuelta se realizará entre el 9 y el 11 de abril en el Estadio Hidalgo de Pachuca, México.

