Gustavo Alfaro se declaró listo para el partido de mañana contra Costa Rica ante San Cristóbal y Nieves por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf. El entrenador compareció antes los medios y nuevamente se puso en la mesa el tema de Joel Campbell.

Hay que recordar que apenas en febrero Alfaro aseguró que miraba a Campbell triste y que su nivel no era el que tenía acostumbrado, pero hora ha cambiado su opinión y dio otra versión sobre cómo está el delantero, quien también vio reflejado un cambio con la Liga Deportiva Alajuelense.

El estado de Joel Campbell

“Lo veo muy bien. Veníamos después del entrenamiento, íbamos a almorzar y le dije: ‘Te veo bien, estás entrenando muy bien, seguí así’. Y él me dice: ‘Sí, profe, me siento muy bien, he estado entrenando bien’”, dijo.

Además, el seleccionador de los ticos comentó que Campbell tuvo algunas complicaciones en el fogueo ante Uruguay: “Me parece que en un partido de alta intensidad, de ida y vuelta permanente, a Joel le cuesta ese ida y vuelta los 90 minutos. Hoy, tal vez no; más adelante, sí”.

“Yo tengo que elegir a Joel en el campo en el momento en que pueda cambiar el destino de un partido, a veces lo puede cambiar desde el minuto cero o a veces cuando los demás se desgastan un poquito y él entra fresco y claro”, agregó.

Por último, Gustavo Alfaro recalcó el compromiso del delantero, recordó que en algún momento la gente lo reprobó (le silbaron) porque él dijo que no lo veía feliz, pero Joel anda bien y le expresó al grupo que tiene 15 años de estar en la Selección y que la camiseta no la va a regalar porque después, otro la toma y no se la devuelven.