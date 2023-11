Gustavo Alfaro fue presentado hoy como nuevo entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica, en el que fue abordado por los medios de comunicación aclarando varios temas y sobre todo de su convocatoria para los dobles enfrentamientos que tendrá versus Panamá en busca de un boleto a la Copa América 2024.

La respuesta que todo el país esperaba era sobre la situación de Keylor Navas, quien no ha podido jugar en los últimos meses debido a una lesión en la espalda, por lo que Alfaro fue claro en su punto de vista sobre el guardameta.

¿Cuáles fueron las palabras de Alfaro?

“Con Keylor Navas crucé mensajes, pero después voy a ir hablando con ellos. Sí, voy a hacer charlas individuales y colectivas, eso está claro” comenzó diciendo el seleccionado nacional de los ticos.

“Vine acá antes de la presentación y no he visto el teléfono a este momento puede que me haya contestado. Cuando usted ve la confirmación de jugadores en una selección están los jugadores que están afuera o en el país, son parejos”, agregó.

¿Cuál es la lesión que tiene Navas?

El portero ha estado fuera de toda actividad futbolística a consecuencia de un problema en la zona lumbar, lesión que fue reportada por el París Saint Germain y que lo dejó fuera de la última Fecha FIFA, pero se busca a toda costa que pueda estar en el doble enfrentamiento contra los panameños.

Gustavo Alfaro dio a conocer que mañana se hará pública la convocatoria en el que se estará atentos a lo que seleccione, sin duda también estará en la incertidumbre la presencia de Navas y de otros jugadores veteranos.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.