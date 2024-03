Gustavo Alfaro asegura que Costa Rica no tiene por qué temerle a la Selección Argentina

El entrenador de la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro, se mostró confiado y decidido antes del próximo enfrentamiento contra la campeona del mundo, Argentina, en el Coliseo de Los Ángeles. En una conferencia de prensa previa al partido, el DT de la Sele destacó varios aspectos clave sobre la estrategia y la mentalidad de su equipo de cara al desafío.

Alfaro expresó su deseo de seguir contando con Keylor Navas como referente del equipo y capitán de la selección. Destacó la importancia de la experiencia y el liderazgo del portero costarricense en el campo. Además, elogió el nivel del mediocentro Alexis Mac Allister, jugador clave del Liverpool y pieza fundamental en el esquema dirigido por Lionel Scaloni en Argentina.

“Yo soy un convencido de que la táctica está en función de los jugadores en selecciones nacionales tiene el pase abierto, una convocatoria sin restricciones, eso hace que en una selección sea más fácil cambiar estrategias, es muy diferente a un club, eso siempre lo he hecho, siempre que armo un plantel lo armo no solamente en un sistema táctico, sino en todo”, declaró el ex técnico de Ecuador.

¿Cuál fue el mensaje de Alfaro a la Selección Argentina?

Aprovechando la entrevista, Alfaro decidió enviarle un mensaje directo a la Selección Argentina: “Vamos a enfrentar al campeón del mundo, se le respeta, pero no se le teme, pero no podemos luchar con temor, a veces hay que reconocerse inferior al rival, pero no sentirse a los chicos les digo que lo vivan con intensidad, van a jugar contra un equipo de élite”.

¿Hará cambios Gustavo Alfaro con respecto al partido de Honduras?

Gustavo Alfaro reconoció que hay futbolistas muy desgastados físicamente y que tiene intensiones de darles minutos a jugadores que no están habitualmente dentro del equipo titular. Sin dar el once, dejó abierta la puerta a varias sorpresas.

“Creo que la verdad recibí los reportes físicos, fue un partido intenso, el gasto de intensidad fue alto, tenemos un día menos de recuperación, el partido es muy rápido, los muchachos están con los resabios del partido de Honduras, ayer el grupo se dividió en dos”, comenzó.

Y concluyó: “Otras cuestiones de necesidad, otras son por pruebas, estos encuentros son así, frente a Honduras no, estábamos definiendo un boleto a Copa América. Quiero probar otros jugadores, otras situaciones, quiero ver futbolistas que son claros podrían ser titulares el otro día”.

