Guimaraes encontró en un futbolista que analizó el retiro la solución para el gran problema de Alajuelense

El mayor déficit que venía teniendo la Liga Deportiva Alajuelense en este Apertura 2024 era que no podía mantener el arco en cero. Alexandre Guimaraes trataba de encontrar una solución, pero no podía resolver esta gran falencia.

Esto siguió así hasta que le terminó dando lugar a un futbolista que estuvo muy cerca de abandonar la profesión. Un juvenil que estuvo en el exterior, sufrió una dura lesión y ahora parece ser la respuesta a las plegarias del entrenador de la Liga.

¿Qué jugador le solucionó el mayor problema a Alajuelense?

Se trata de Santiago Van der Putten, quien desde que se convirtió en titular logró que el equipo no reciba goles. A esto hay que sumarle que fue elegido como el mejor jugador del partido ante Herediano.

El defensa de 20 años, quien estuvo un tiempo en el Real Betis y regresó a Alajuelense, ha demostrado un gran nivel bajo las indicaciones de Guimaraes. Este presente es completamente lo contrario a lo que estaba viviendo hace algunos tiempo atrás cuando analizaba colgar los botines.

Santiago van der Putten fue elegido la figura ante Herediano.

En una entrevista con La Nación, Santiago reveló que lloró cuando terminó su primer partido como titular: “Al llegar al camerino se me salieron las lágrimas pensando en los días que no me quería levantar cuando estaba lesionado, en los 10 meses que me costaron tanto, pero estoy muy agradecido con toda la institución que en todo momento me ha dado aliento y confianza”.

Y agregó: “Me parece mentira. Me dijeron que jugaría y en esa noche previa me senté a pensar en los momentos malos, en los que no sabía si seguir o no, cuando me dolía la rodilla, cuando estaba recién operado y me costaba entender por qué me estaban pasando las cosas”.

Su vida dio un giro de 180 grados y ahora parece que vuelve a tener ese futuro prometedor que todos le veían cuando comenzó. Esperamos que pueda seguir jugando a este nivel y que se convierta en otra de las grandes joyas costarricenses.