A todo o nada: Alajuelense amenaza con tomar otra medida extrema si la FIFA desoye su reclamo por el Mundial de Clubes

Liga Deportiva Alajuelense ha tomado una postura firme en su lucha por asegurar un lugar en el Mundial de Clubes 2025. El club costarricense, actual campeón de la Copa Centroaméricana, presentó un reclamo oficial ante la FIFA, argumentando que tiene derecho a participar en el torneo debido a su desempeño deportivo y a la exclusión de clubes que incumplen el reglamento por razones de multipropiedad.

Pero el camino no se detiene allí: si la FIFA no da una respuesta favorable o pronta, la Liga está dispuesta a acudir hasta las últimas instancias. Esto se debe a que, hasta el momento, el máximo ente del fútbol parece que no terminará dejando afuera a Pachuca o León, equipos mexicanos que comparten dueño.

¿Qué hará Alajuelense en caso de que no se escuche su reclamo?

León Weinstok, directivo y abogado de Alajuelense, adelantó que ante un posible rechazo irán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), una medida extrema que subraya la seriedad de su reclamo. Pelearán hasta las últimas consecuencias para obtener el pasaje al torneo.

“El derecho que estamos reclamando no es producto de la casualidad, sino del éxito deportivo que hemos tenido a nivel nacional e internacional“, afirmó León Weinstok ante los periodistas.

León Weinstok habló de las acciones que tomará Alajuelense.

Para este proceso, Alajuelense ha confiado su representación al prestigioso bufete español Sportia Law, especializado en derecho deportivo. Tras una evaluación inicial con dos firmas legales que coincidieron en la viabilidad del reclamo, el club decidió proceder con la presentación del caso ante la FIFA.

El objetivo principal es que se respete la integridad del reglamento del torneo, lo que según Weinstok, refuerza el compromiso de la institución con la transparencia y la competitividad. “Esperamos que la FIFA resuelva de forma pronta y adecuada, pero si no es así, estamos preparados para acudir al TAS” , añadió.

El impacto económico y deportivo en juego

La posible clasificación al Mundial de Clubes no solo sería un logro histórico para Alajuelense, sino que también conllevaría beneficios económicos significativos. Participar en el torneo podría generar ingresos de hasta 40 millones de dólares, una cifra que podría transformar las finanzas del club y fortalecer su proyección internacional.