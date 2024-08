El presidente de Deportivo Saprissa no se quedó de brazos cruzados ante las recientes declaraciones de Jafet Soto.

El presidente de Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, no tardó en responder a las recientes declaraciones de Jafet Soto, directivo de Herediano, en entrevista con Radio Columbia.

Soto había criticado a los morados al insinuar que Saprissa siempre ficha a jugadores desechados por Herediano, aprovechando el caso de Deyver Vega para mencionar a otros ex Team que se cambiaron de bando.

“Es normal, siempre fichan lo que dejamos. Youstin Salas, Jefferson Brenes y puedo seguir. Puedo hacer una fila desde Anllel Porras”, dijo el presidente florense.

La respuesta de Juan Carlos Rojas

Lejos de quedarse en silencio, Juan Carlos Rojas le respondió con firmeza a su colega. “No voy a entrar en ese juego de palabras, me parece bastante infantil. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, y yo no tengo que defenderme ante nadie por lo que he hecho o por lo que ha hecho el Deportivo Saprissa por el fútbol de nuestro país”, expresó el presidente morado.

Juan Carlos Rojas no se anduvo con rodeos (Twitter).

“Estamos muy contentos con los resultados que hemos logrado, tanto para el Saprissa como para la Unafut. La política nuestra siempre ha sido el desarrollo del fútbol nacional y yo creo que a creces hemos dejado eso claro con acciones de cuál es la visión nuestra, así que no debo defenderme ante nadie“, añadió Rojas.

El dardo para Jafet Soto

Además, el directivo hizo un llamado a la mesura en las declaraciones públicas de sus colegas, sin mencionar explícitamente a Jafet Soto pero apuntando claramente en su dirección.

“Yo creo que en el fútbol nacional en muchos aspectos a veces se carece de altura, de un nivel de respeto que es fundamental, porque nosotros que estamos con un micrófono al final estamos dando el ejemplo”, concluyó Juan Carlos Rojas.