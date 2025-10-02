Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Fue compañero de Celso Borges durante años y lanzó una sentencia que lo impacta en su regreso a La Sele: “Ya es viejo”

Un mensaje inesperado cayó en la Selección de Costa Rica justo en el retorno de Celso Borges. Descubre de qué se trata.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Celso Borges con la Selección de Costa Rica
© Selección de Costa RicaCelso Borges con la Selección de Costa Rica

Durante años compartió camerino con Celso Borges en la Selección Nacional, pero ahora sus declaraciones retoman fuerza justo cuando el volante regresa al combinado de La Sele al mando de Miguel Herrera. Sus palabras, directas y sin rodeos, dejaron una frase que no pasó inadvertida.

A contramano de la afición: Celso Borges dice algo en su regreso a La Sele que sorprende hasta al Piojo Herrera

ver también

A contramano de la afición: Celso Borges dice algo en su regreso a La Sele que sorprende hasta al Piojo Herrera

La frase de Ureña que resuena en el regreso de Celso Borges

Marco Ureña (35 años) aseveró que superar los 33 años marca un punto de quiebre en la carrera de cualquier futbolista dentro de la Selección, al considerar que a esa edad ya es difícil mantenerse en la Tricolor.

Reconoció que ese límite lo vive en carne propia, pero al mismo tiempo destacó que Costa Rica atraviesa un escenario inmejorable para soñar con volver a un Mundial. Es importante resaltar que actualmente Celso Borges (37 años) volvió a La Sele en un contexto distinto.

Publicidad

Ya cuando uno se pasa de 33 años ya es viejo, entonces ya no puede ser parte de la selección. Pero bueno Costa Rica ahora más que nunca tiene la posibilidad más sencilla de ir a un Mundial“, compartió Marco Ureña para Tigo Sports Costa Rica.

Tweet placeholder
Publicidad

Marco Ureña y Celso Borges en La Sele

Recordemos que Marco Ureña y Celso Borges compartieron múltiples procesos con la Selección de Costa Rica, siendo parte de una misma generación que dejó huella en el fútbol tico.

Juntos disputaron eliminatorias, Copas Oro y el histórico Mundial de Brasil 2014, consolidando una etapa en la que ambos fueron piezas importantes dentro de la Tricolor.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Histórico en Brasil 2014 quiere volver a La Sele
Costa Rica

Histórico en Brasil 2014 quiere volver a La Sele

Campeón con Alajuelense le abre las puertas a su regreso
Liga Deportiva Alajuelense

Campeón con Alajuelense le abre las puertas a su regreso

Un grande de Costa Rica se lleva al goleador que Machillo Ramírez estaba esperando en Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Un grande de Costa Rica se lleva al goleador que Machillo Ramírez estaba esperando en Alajuelense

Iván Franco Sopegno toma su primera decisión fuerte en Comunicaciones
Guatemala

Iván Franco Sopegno toma su primera decisión fuerte en Comunicaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo