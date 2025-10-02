Fue compañero de Celso Borges durante años y lanzó una sentencia que lo impacta en su regreso a La Sele: “Ya es viejo”

Durante años compartió camerino con Celso Borges en la Selección Nacional, pero ahora sus declaraciones retoman fuerza justo cuando el volante regresa al combinado de La Sele al mando de Miguel Herrera. Sus palabras, directas y sin rodeos, dejaron una frase que no pasó inadvertida.

La frase de Ureña que resuena en el regreso de Celso Borges

Marco Ureña (35 años) aseveró que superar los 33 años marca un punto de quiebre en la carrera de cualquier futbolista dentro de la Selección, al considerar que a esa edad ya es difícil mantenerse en la Tricolor.

Reconoció que ese límite lo vive en carne propia, pero al mismo tiempo destacó que Costa Rica atraviesa un escenario inmejorable para soñar con volver a un Mundial. Es importante resaltar que actualmente Celso Borges (37 años) volvió a La Sele en un contexto distinto.

“Ya cuando uno se pasa de 33 años ya es viejo, entonces ya no puede ser parte de la selección. Pero bueno Costa Rica ahora más que nunca tiene la posibilidad más sencilla de ir a un Mundial“, compartió Marco Ureña para Tigo Sports Costa Rica.

Marco Ureña y Celso Borges en La Sele

Recordemos que Marco Ureña y Celso Borges compartieron múltiples procesos con la Selección de Costa Rica, siendo parte de una misma generación que dejó huella en el fútbol tico.

Juntos disputaron eliminatorias, Copas Oro y el histórico Mundial de Brasil 2014, consolidando una etapa en la que ambos fueron piezas importantes dentro de la Tricolor.